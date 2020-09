Elle a 84 ans et joue à Skyrim sur YouTube: près d’un million de téléspectateurs la suivent

À l’âge de 84 ans il peut être défini comme un vrai célébrités dans le domaine des jeux vidéo: il s’appelle Shirley au curry, est une joueuse passionnée depuis au moins 30 ans, mais au cours des 5 dernières années, elle a amassé plus de 900000 fans avides racontant sa passion sur YouTube pour le jeu vidéo de rôle fantastique Skyrim.

L’histoire de Shirley a été récemment racontée par le New York Times, mais les fans du jeu vidéo de rôle réalisé par Bethesda en 2011 le savent probablement déjà. Dans les clips qu’elle télécharge régulièrement et fréquemment sur la plate-forme de partage de vidéos, Shirley s’adresse à ses téléspectateurs comme des petits-enfants en droit, les guidant à travers les donjons, les villes et les châteaux à la recherche de nouvelles aventures. Les clips durent en moyenne 20 à 30 minutes; chacun tient compagnie à des milliers de joueurs ou de simples spectateurs qui aiment être transportés dans les décors du jeu.

Grand-mère Shirley – comme elle se présente dans ses vidéos – s’est lancée dans sa carrière YouTuber en 2015, soit 4 ans après avoir découvert le jeu peu de temps après sa sortie; avant Skyrim – elle a dit au New York Times – elle a également joué à d’autres jeux, mais son premier contact avec le monde des jeux vidéo a eu lieu en 1996, lorsque son fils lui a fait essayer le jeu de stratégie au tour par tour Civilization II pour la première fois. .

Les gens de YouTube l’ont tout de suite aimée: sa première vidéo a enregistré plus de 2 millions de vues et à ce jour, grand-mère Shirley, qui est à la retraite depuis des années, gagne suffisamment de son passe-temps pour qu’elle puisse se le permettre. voyager à travers le monde courir les événements dédiés aux fans du secteur et rencontrer ses fans en direct. L’avènement du coronavirus a mis un terme temporaire aux événements publics et par conséquent aussi aux excursions de Shirley, qui tout en continuant à faire des vidéos attend d’être immortalisée dans sa saga bien-aimée: Les développeurs de Skyrim la connaissent tous et ont décidé de l’inclure dans la suite du jeu un personnage avec ses traits.