Ella Emhoff, la belle-fille de Kamala Harris, défile à Paris

Ella Emhoff vient de marquer une étape majeure dans sa carrière de mannequin naissante.

Mercredi, la jeune femme de 22 ans a donné à ses abonnés Instagram un aperçu des coulisses de son dernier concert pour le designer Balenciaga, et il semble qu’elle se sente comme chez elle parmi les mannequins chevronnés.

Emhoff, la belle-fille de la vice-présidente Kamala Harris, a participé au défilé de la marque à la Fashion Week de Paris et portait un long blazer noir et un pardessus assorti. Elle a accessoirisé avec des bottes noires pointues et portait ses cheveux tirés en arrière dans un chignon élégant.

Emhoff a partagé une photo d’elle prenant une pose impertinente, une vidéo d’elle se pavanant sur le podium et une photo de ses fabuleuses chaussures.

« balenciaga couture merci/félicitations à @demnagvasalia et à toute l’équipe balenciaga vraiment incroyable », a-t-elle légendé le post.

La diplômée de la Parsons School of Design est rapidement devenue une star du style après avoir sorti un manteau accrocheur le jour de l’inauguration en janvier. Peu de temps après, elle a signé un contrat avec IMG Models, une agence qui représente également Gigi et Bella Hadid.

Après qu’Emhoff ait secoué la piste à Paris, IMG a partagé sa propre vidéo du grand moment du mannequin et a sous-titré le post « Haute Attack. ❤️‍🔥. »

En février, Emhoff a fait ses débuts dans le mannequinat au défilé de Proenza Schouler lors de la Fashion Week de New York. Peu de temps après avoir signé avec IMG, elle a déclaré au New York Times qu’elle n’avait jamais pensé au mannequinat avant que l’agence ne la contacte.

« J’ai été assez surprise quand tout se passait avec IMG parce que quand j’étais plus jeune, je n’ai jamais vu cela comme faisant partie de ma chronologie », a-t-elle déclaré.

« En tant que personne qui, comme beaucoup de jeunes filles, avait des problèmes de confiance en soi, il est intimidant et effrayant d’entrer dans ce monde hyper concentré sur vous et le corps », a-t-elle ajouté.

Le mois suivant, elle a parlé de sa carrière croissante lors d’un épisode de Good Morning Vogue.

« Je dois être honnête, je ne m’attendais pas à ça. Je pense que la vie a vraiment fait un 180″, a-t-elle déclaré.

En mai, Emhoff est diplômée de Parsons et sa belle-mère a partagé un doux message de félicitations.

« Je suis tellement fière de toi », a-t-elle écrit sur Instagram. « Continuez à rêver avec ambition et il n’y a rien que vous ne puissiez réaliser. Amour, Momala.