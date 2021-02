Elizabethtown Blu-ray Feature: Cameron Crowe parle du casting d’Orlando Bloom [Exclusive]

La séduisante comédie romantique du réalisateur oscarisé Cameron Crowe Elizabethtown arrive pour la première fois sur Blu-ray à temps pour la Saint-Valentin dans le cadre de la ligne Paramount Presents aujourd’hui, le 9 février 2021, de Paramount Home Entertainment. Pour célébrer, nous avons un extrait jamais vu d’une fonctionnalité spéciale de la sortie dans laquelle Cameron Crowe parle des différentes raisons pour lesquelles il pensait qu’Orlando Bloom était parfait pour le rôle.

Le disque Blu-ray Paramount Presents en édition limitée comprend le film récemment remasterisé à partir d’un transfert 4K supervisé par Cameron Crowe. Le disque est présenté dans un emballage de collection qui comprend une image dépliante de l’affiche théâtrale du film et un intérieur avec des moments clés du film. La Elizabethtown Blu-ray comprend également un nouveau Filmmaker Focus avec Crowe, des scènes supprimées jamais vues auparavant et une fin alternative avec une introduction de Crowe. Outre l’accès à une copie numérique du film, le Blu-ray comprend également des fonctionnalités spéciales déjà publiées, y compris des scènes supprimées et étendues avec une introduction de Crowe, «On the Road to Elizabethtown, « » La musique d’Elizabethtown « , » Meet the Crew « featurette, » Training Wheels « featurette, une galerie de photos et plus encore.

Orlando Bloom (pirates des Caraïbes franchise) et Kirsten Dunst (Spider-Man) sont les vedettes de cette romance sincère sur une fantastique bande-son rock ‘n’ roll. La vie du designer Drew Baylor (Bloom) se décompose complètement quand il perd son père et son travail un jour fatidique. En route pour Elizabethtown pour rendre visite à sa famille, Drew rencontre Claire (Dunst). Elle est belle, incroyablement positive, et juste la fille pour guider Drew dans son voyage de retour à la maison et pour lui apprendre ce que signifie vivre et aimer en cours de route. Le film met également en vedette Susan Sarandon, Alec Baldwin, Judy Greer et Jessica Biel.

À propos de Paramount Presents est une ligne de collection qui s’étend des classiques célèbres aux favoris des cinéphiles, chacun de la célèbre bibliothèque du studio. Chaque version de Paramount Presents propose un contenu bonus inédit et un emballage de collection exclusif. Il y a 13 titres supplémentaires disponibles dans la collection Paramount Presents: Attraction fatale, Roi créole, Pour attraper un voleur, Danse éclair, Jours de tonnerre, Belle en rose, Avion!, Fantôme, vacances romaines, La hantise, L’enfant d’or, Des places boursières et Le bouffon de la cour.