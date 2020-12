Elizabeth Potthast Castravet rejoint OnlyFans; Larissa Dos Santos Lima l’appelle pour des commentaires de «  strip-teaseuse  »

Elizabeth Potthast Castravet et Andrei Castravet ont fait sensation en critiquant leur ancien Fiancé de 90 jours Castmate Larissa Dos Santos Lima (ex-femme de Colt Johnson) à la réunion pour la cinquième saison de TLC Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours. Andrei et Elizabeth ont insulté la chirurgie plastique de Larissa, en plus de plaisanter sur son travail dans l’industrie du divertissement pour adultes sur des plateformes comme OnlyFans.

Depuis lors, Larissa, 33 ans, a été renvoyée de TLC et a continué son travail dans le mannequinat nu et semi-nu. Mais étonnamment, il semble qu’Elizabeth, 30 ans, la rejoigne, malgré ses commentaires négatifs sur le travail de Larissa dans le même domaine. Elle a surpris Fiancé de 90 jours fans en lançant son propre compte OnlyFans pendant le week-end de Thanksgiving.

Larissa a semblé appeler son ancien Fiancé de 90 jours castmate pour le double standard dans une récente séance de questions-réponses Instagram avec les fans.

Larissa Dos Santos Lima | Bryan Steffy / Getty Images pour Crazy Horse 3

Andrei et Elizabeth ont critiqué Larissa lors de la réunion « 90 Day Fiancé: Happily Ever After »

Sur le plus récent Fiancé de 90 jours retrouvailles, Elizabeth et Andrei ont soulevé quelques sourcils en appelant spécifiquement la chirurgie plastique de Larissa et son travail sur CamSoda et OnlyFans.

L’animateur de la réunion, Shaun Robinson, a posé à Larissa quelques questions sur les lap dance dans les clubs de strip-tease (à savoir, comment elle se sentirait si Eric Nichols, son petit ami à l’époque, se livrait à une). Elizabeth intervint après que Larissa eut répondu en plaisantant qu’elle ne s’en soucierait pas.

«Elle le saurait, parce qu’elle est une foutue strip-teaseuse,» claqua la femme d’Andrei.

Mais Elizabeth n’était pas la seule à se moquer du nouveau look plus sexy de Larissa. Andrei a fait des commentaires sur la façon dont Larissa était différente et «fausse» maintenant (du moins pour lui).

«Colt, pourquoi joues-tu autant avec les femmes, et leur brises-tu tellement le cœur, qu’elles changent déjà de putain de visage?» Andrei a ri, ajoutant: «Cela ne durera pas éternellement, vous savez? Vous devrez changer cela tous les deux ans. «

De nombreux fans ont pensé que leurs commentaires n’étaient pas nécessaires, en particulier parce que l’ex-femme de Colt ne semblait pas viser ou se moquer d’Andrei ou d’Elizabeth à leur tour.

Elizabeth et Andrei ont récemment surpris les fans en rejoignant OnlyFans

Après qu’Andrei et Elizabeth aient exprimé leur désapprobation à l’égard des nouvelles entreprises commerciales NSFW de Larissa, Fiancé de 90 jours les fans ont été surpris de les voir tous les deux rejoindre OnlyFans autour du week-end de Thanksgiving.

Elizabeth a publié son premier message sur OnlyFans le 26 novembre, écrivant dans ses histoires Instagram: «J’ai cédé! Regardez-moi sur OnlyFans. » À partir du 30 novembre, elle proposait des abonnements pour 20,99 € par mois. Il n’était pas clair si elle allait tout dévoiler ou la garder PG-13 comme certains de ses camarades de casting, mais il était évident qu’elle avait l’intention de devenir un peu séduisante avec ses messages.

L’un des messages de la mère basée à Tampa disait: «Je parie que vous ne saviez pas que j’étais flexible… très flexible», tandis qu’un autre a demandé effrontément aux abonnés: «Robe ou pas de robe?»

Andrei a également rejoint le lendemain, créant son propre compte OnlyFans – malgré ses commentaires négatifs sur le travail de Larissa dans la même veine. Comme sa femme, le père né en Moldavie a fait la promotion de son compte sur ses histoires Instagram, écrivant des légendes aussi taquines comme «Dois-je tout enlever ou quoi?» Il a offert des abonnements légèrement moins chers à 14 € par mois.

Larissa a subtilement appelé l’hypocrisie présumée de son compagnon de casting sur Instagram

Fiancé de 90 jours les fans n’ont pas manqué un battement, et certains d’entre eux ont immédiatement souligné le double standard apparent. Après tout, les Castravets ne semblaient pas approuver le choix de Larissa de vendre des photos risquées, mais ils se sont joints pour faire de même peu de temps après.

Dans une récente période de questions-réponses sur ses histoires Instagram, Larissa a répondu à un fan qui a fait valoir que cela semblait un peu hypocrite. «Elizabeth vous a traité de strip-teaseuse, maintenant elle est sur OnlyFans», ont-ils écrit. «Quelque chose à dire?

Larissa a répondu avec les paroles de la chanson d’Offset « Clout »: « Ils savent que je suis la bombe, ils me cochent / Dire n’importe quoi pour obtenir une réponse / Je sais que cela signifie que le trafic est faible / Quelqu’un doit juste s’entraîner pour lancer / Donc * ck étant apprivoisé, je préfère être sauvage / B * tches est Brandy, ils veulent être à terre / Dès que ces salopes auront quelque chose à vendre / Ils disent mon nom, dis mon nom, Destiny Child. «

Alors que son appel à ses camarades de casting était subtil, l’influenceuse née au Brésil semblait suggérer qu’ils ne voulaient l’insulter que dans un but d’influence – indiquant peut-être qu’Andrei et Elizabeth ont commencé le drame pour attirer l’attention. Les paroles qu’elle a choisies pourraient également suggérer qu’elle pense qu’ils sont jaloux d’elle pour son succès sur des plateformes comme OnlyFans et qu’ils voulaient l’imiter pour obtenir une part du gâteau pour eux-mêmes.