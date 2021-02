Elizabeth Olsen Trends alors que les fans de WandaVision célèbrent son 32e anniversaire

Elizabeth Olsen est à la mode sur les médias sociaux avec les fans de Marvel du monde entier célébrant le WandaVision l’anniversaire de la star. Mardi, l’actrice populaire a eu 32 ans, ce qui a donné à ses fans une excellente occasion de lui envoyer des voeux et des éloges en ligne. En tant que l’une des stars de la série télévisée la plus demandée au monde, il n’a pas fallu longtemps aux messages d’hommage pour que le nom d’Olsen devienne tendance sur Twitter.

«Joyeux anniversaire #ElizabethOlsen», tweete un grand fan. « J’ai adoré voir le vôtre et le parcours de # Wanda dans les films et maintenant regarder #WandaVision chaque semaine pour voir comment ça se déroule. Vous êtes une belle actrice et une belle personne. Merci d’avoir incarné un personnage dans un univers de films qui me font heureux! »

«Joyeux anniversaire à The Strongest Avenger #ElizabethOlsen», lit-on dans un autre tweet, attirant des milliers de likes de la part d’autres fans.

Un autre article populaire se lit comme suit: « Joyeux anniversaire, #ElizabethOlsen. Merci d’avoir décrit mon Avenger préféré. »

Un compte de fan pour le WandaVision La star a tweeté: « Merci d’avoir fait sa tendance lors de sa journée spéciale. Joyeux anniversaire à notre plus puissante Avenger et reine des décennies #ElizabethOlsen. »

Avec plusieurs photos de Elizabeth Olsen, un autre tweet dit: « Joyeux anniversaire à l’être humain le plus talentueux, le plus beau et le plus chaleureux. Je vous souhaite à tous l’amour, le bonheur, le succès et la paix. Continuez à briller !!! »

Et un autre fan a tweeté une image de Wanda avec un gâteau d’anniversaire avec la légende suivante: « Joyeux anniversaire à notre plus fort Vengeur! Elizabeth Olsen, nous vous aimons reine, merci de nous avoir donné une sorcière écarlate parfaite et soyez toujours aussi gentille, talentueuse et pleine de joie! Que le meilleur vienne toujours à vous! «

Olsen joue le personnage préféré des fans Wanda Maximoff depuis ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel en 2015 Avengers: l’ère d’Ultron. Elle apparaîtrait également dans le rôle de la Avengers suites Guerre d’infini et Fin du jeu avec Captain America: guerre civile. Quoi qu’il arrive avec Wanda sur WandaVision, nous n’avons pas vu la dernière d’elle sur grand écran. Olsen sera également présenté dans un rôle principal en tant que Wanda aux côtés de Benedict Cumberbatch dans la prochaine suite Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Pour l’instant, Olsen est l’un des principaux acteurs de la série à succès WandaVision sur Disney +. Avec Paul Bettany dans le rôle de Vision, la série suit les événements de Avengers: Fin de partie avec Wanda et Vision vivant dans un monde bizarre de sitcom. D’autres personnages de Marvel sont également apparus dans la série, tels que Randall Park comme Jimmy Woo et Kat Dennings comme Darcy Lewis. La série n’a fait que devenir plus populaire à chaque épisode, ce qui a entraîné WandaVision devenant la série télévisée la plus demandée au monde.

Nouveaux épisodes de WandaVision arrivent tous les vendredis sur Disney +, et il reste trois épisodes à faire. Une série documentaire des coulisses, Assemblé: la fabrication de WandaVision, fera ses débuts sur le streamer le 12 mars. Les fans peuvent également se réjouir de voir Wanda dans les salles lorsque Docteur Strange dans le multivers de la folie est sorti le 25 mars 2022. Vous pouvez participer à la fête d’anniversaire en ligne en postant vos vœux avec le hashtag #ElizabethOlsen. Joyeux anniversaire, Elizabeth!

