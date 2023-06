Elizabeth Olsen toujours horrifiée par la scène horrible du meurtre à la hache de Love & Death

La nouvelle série de HBO Max Aimer la mort présente Elizabeth Olsen et Lily Rabe comme meilleures amies Candy Montgomery et Betty Gore. La mini-série aborde la scène troublante entre les deux femmes au foyer qui vont à l’église.





La scène du meurtre à la hache est le point culminant effrayant de la série composée de sept épisodes. Ce qui a commencé comme une confrontation s’est transformé en altercation physique et s’est finalement terminé par un horrible massacre de Betty Gore pendant que son bébé faisait la sieste dans une pièce séparée. Candy Montgomery (Olsen) a impitoyablement frappé Gore (Rabe) 41 fois. David E. Kelley, a utilisé l’histoire et le procès qui est devenu une sensation nationale dans les années 80 pour encadrer la rencontre terrifiante.

L’équipage s’est appuyé sur la transcription du tribunal et a tenté de recréer ce qui aurait pu se passer cet après-midi fatidique dans la ville de Wylie, au Texas. Olsen a partagé dans son interview avec Variety…

« Chaque détail, de sonner à la porte à être laissé à l’intérieur de la maison. Ce sont les choses qu’elle a dites à la police qu’elle a vues. Qu’y avait-il à la télévision, la couleur de la chose qui [Gore] cousait, emballait pour un voyage, ce ne sont que des faits qui ont été dits.





Le réalisateur de la série Love & Death n’est pas étranger aux scènes violentes

La série a été réalisée par Lesli Linka Glatter, célèbre pour son travail sur certaines des émissions les plus poignantes et les plus violentes de la télévision, de Patrie pour Les morts-vivants. Malgré sa vaste expérience dans le tournage de scènes de même nature que le meurtre, la réalisatrice chevronnée a toujours trouvé la scène différente des décors précédents sur lesquels elle avait travaillé.

« Cette scène avec deux femmes, à l’intérieur d’une buanderie, a été la chose la plus bouleversante que j’aie jamais réalisée. »

Lily Rabe, jouant le rôle de Betty Gore, était enceinte pendant le tournage de la scène. Cela est devenu une préoccupation pour Olsen, qui l’a frappée avec une hache d’accessoire pendant une grande partie de la scène. Olsen a dû demander au cascadeur de prendre le relais pendant la scène de combat.

« Lily voulait vraiment que je fasse un contact plus dur avec cette hache en caoutchouc sur ses bras. Je ne me sentais vraiment pas à l’aise de faire ça, parce qu’elle avait un enfant de 6 mois en elle, et je savais qu’elle avait besoin de moi pour quelque chose que je ne me sentais pas en sécurité… Vous voulez être hors caméra pour vos acteurs , mais elle avait besoin de quelque chose de physique, et je ne me sentais ni en sécurité ni à l’aise d’être cette personne.

En raison du niveau d’intensité psychologique de l’ensemble du scénario, Glatter devait assurer la sécurité mentale de tout l’équipage. C’est devenu une priorité majeure pour toute l’équipe et le personnel de faire une pause et de prendre une pause pour se surveiller les uns les autres.

« Je sentais que c’était mon travail d’essayer de créer l’environnement le plus sûr possible. Nous avons chorégraphié la scène à l’avance. Ensuite, je l’ai scénarisé pour que tous les membres de l’équipe sachent exactement ce que nous faisions. Nous savions exactement où nous en serions à la fin de la première journée.

La série a pu capturer l’intensité brute du destin tragique que Betty Gore a rencontré aux mains de sa meilleure amie Candy Montgomery. Glatter a assuré que cela laissera une impression durable sur le public ainsi qu’elle-même.