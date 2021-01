Elizabeth Olsen tease l’importance de Quicksilver pour l’avenir de WandaVision

Elizabeth Olsen a parlé du frère de Wanda Maximoff dans une nouvelle interview sur WandaVision épisode 3. Les fans de Marvel Cinematic Universe essaient toujours de comprendre exactement ce qui se passe dans la nouvelle série, ce qui a été difficile à faire. Au moment d’écrire ces lignes, seuls trois épisodes ont été diffusés sur Disney +, bien qu’il semble que les choses commencent à se fracturer, ce qui peut conduire à une grande révélation dans l’épisode 4. Il y a SPOILERS pour WandaVision épisode 3 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Le troisième épisode de WandaVision commence à montrer des fissures dans la façade. Nous apprenons que Wanda est enceinte dans l’épisode, et à la fin, elle et Vision ont des jumeaux à prendre en charge. La naissance a un effet profond sur Wanda, qui découvre des souvenirs qu’elle avait enterrés sous la surface. L’un de ces souvenirs est la mort de son frère jumeau Pietro, alias Quicksilver, décédé en protégeant Hawkeye en Âge d’Ultron. Elizabeth Olsen avait ceci à dire à propos de ce souvenir et de la possibilité d’en faire plus à la surface.

« L’expérience d’avoir vécu une vraie naissance – comme une vraie expérience de naissance, car ce sont de vraies créatures respirantes auxquelles elle a donné naissance [Laughs] – Je crois que c’est ce qui a déclenché ce souvenir qui a été écrasé. Elle commence vraiment à se reconnecter à ces souvenirs qui ne sont pas à la surface. Et nous continuerons à la regarder découvrir davantage de ce genre de moments. «

Quant à savoir si ces souvenirs refoulés impliqueront Pietro, cela n’est pas clair. Cela étant dit, il a été dit que X Men l’acteur Evan Peters reprendra son rôle de Quicksilver dans WandaVision. Dans l’épisode 3, Wanda s’irrite lorsque la réalité s’installe. Geraldine parle de Pietro et de sa mort aux mains d’Ultron, ce qui déclenche Wanda. Elle finit par bannir Géraldine avant de la griller sur sa véritable identité.

Quant à savoir où finit Géraldine, c’est un mystère. Elle semble être dans un champ près d’un complexe militaire. WandaVision l’épisode 3 se termine et les fans de MCU se retrouvent avec plus de questions que jamais. Quoi qu’il en soit, la réalité dans laquelle vit actuellement Wanda s’effrite lentement autour d’elle. Mais nous pourrions ne pas finir par voir plus de Quicksilver. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a précédemment parlé de la série et a déclaré que le cœur de celle-ci est basé sur la relation entre Wanda et Vision. « [Wanda’s] a beaucoup de membres de la famille dans les bandes dessinées « , a déclaré Feige. » Il s’agit davantage de cette relation avec Vision, et plus de cette dynamique et de la relation en évolution de ce couple, et de la façon dont cela grandit, évolue et se déroule. «

La dynamique entre Vision et Wanda commence également à montrer des fissures. Mais on ne sait pas exactement comment cette illusion se produit. Est-ce un rêve ou une prison? Wanda est-elle le vrai méchant? Les fans de MCU doivent spéculer alors que nous attendons la semaine prochaine pour plus d’informations sur la façon dont WandaVision se connectera au MCU dans son ensemble. L’interview d’Elizabeth Olsen a été réalisée à l’origine par TV Line.

Sujets: WandaVision