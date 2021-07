Elizabeth Olsen sur le passage entre WandaVision et Doctor Strange 2

L’arrivée de la série Marvel Studios à Disney + a lancé la phase 4 du MCU, présentant des prémisses intéressantes telles que celle de « WandaVision », une mini-série qui, à travers le format de la comédie télévisée à travers plusieurs décennies, nous est présentée avec un approfondissement analyse de Wanda Maximoff et de son processus de deuil suite à la mort de sa bien-aimée Vision après le combat contre Thanos.

Elizabeth Olsen, qui incarne Maximoff dans divers films du MCU, a partagé quelques mots sur son expérience de tournage de « Doctor Strange and the Multiverse of Madness », un film dans lequel elle aura un rôle important et dans lequel elle a reconnu se sentir étrange après avoir participé à la série Disney +.

Bien qu’il n’ait pas été précisé comment Wanda s’intègre dans le film mettant en vedette Benedict Cumberbatch, Olsen a laissé quelques indices en déclarant qu’il est essentiel que le spectateur ait vu « WandaVision », en plus de s’assurer que « Dans le multivers de Madness « est le film le plus effrayant de tout le MCU à ce jour.

Elizabeth Olsen a commencé à travailler sur « In the Multiverse of Madness » juste après avoir terminé avec « WandaVision ». Lors d’une récente conversation avec la New York Film Academy, il a partagé son expérience de travail consécutif sur deux projets très différents.

Sam Raimi est charmant et j’ai beaucoup appris de lui. C’était étrange de passer de WandaVision et d’amener ce personnage dans un film différent qui se sentait davantage basé sur les films Marvel. C’était comme porter de vieilles chaussures.

« WandaVision » a réussi à tellement captiver les critiques qu’il est devenu l’un des grands favoris pour triompher dans la catégorie « Meilleure série limitée ou film pour la télévision » aux prochains Emmy Awards. Il sera intéressant de voir comment Marvel parvient à se démarquer de sa formule classique après le lancement réussi de sa série télévisée.