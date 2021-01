Elizabeth Olsen, star de WandaVision, répond aux théories des fans de House of M

Depuis la première bande-annonce de WandaVision a été publié, il y a eu de nombreuses questions suivies par les fans sur les grandes virées théoriques. Alors que certaines des questions ont plus ou moins été résolues – comme Kathryn Hahn joue en effet la sorcière Marvel, Agatha Harkness, le mystérieux apiculteur travaille pour SWORD, etc. – certains mystères ont encore besoin d’une réponse appropriée. Et le plus gros de tous a été la bouteille de vin qui fait ses débuts dans la bande-annonce – est-ce un clin d’œil solide au scénario des bandes dessinées qui changent la réalité de Marvel Maison de M? Eh bien, Elizabeth Olsen a enfin exprimé ses pensées sur les théories sauvages tourbillonnant autour de cette possibilité particulière.

À présent, les multiples bandes-annonces, teasers et maintenant un nouveau clip de WandaVision a établi l’histoire de base de la série – Elizabeth Olsen et Paul Bettany comme Wanda Maximoff et Vision seront vus résidant dans une société de banlieue en tant que couple marié. Ils vivront dans une réalité alternative – une vie de style sitcom télévisée classique créée par Wanda pour faire face au fait que Vision est morte après les événements de Avengers: guerre à l’infini.

De retour en septembre 2020, le premier trailer de WandaVision a été publié et il contient un trésor d’oeufs de Pâques et de références. Une de ces scènes de clignotement et de manque a été lorsque Wanda lévite une bouteille de vin sur la table pour remplir un verre. Dans la brève scène, nous remarquons qu’il y a un « M » très proéminent sur le tour de cou de la bouteille, qui a également une étiquette avec un titre français « Maison du Mepris » ou « House of Contempt ».

Quand c’est Marvel dont nous parlons, il y a rarement des détails sans signification substantielle et c’est donc un clin d’œil évident au scénario de la bande dessinée « House of M » de Brian Michael Bendis en 2005. Dans celui-ci, Wanda a subi une dépression mentale et déformé le tissu de la réalité elle-même pour recréer ses jumeaux perdus, qui sont, pour info, également là dans la bande-annonce. Trop de coïncidences, tu ne trouves pas?

Eh bien, Jimmy Kimmel le pense aussi comme quand WandaVision La star Elizabeth est apparue dans son émission virtuelle en direct, l’animatrice de télévision n’a pas tardé à la percer sur le frappant Easter Egg.

« Cette bouteille de vin. Cela dit Maison du Mépris. Cela se traduit par » Maison de la misère « », dit-il, provoquant un rire d’Olsen hors écran. « Ce qui pourrait signifier que la série est basée sur la bande dessinée populaire House of M, dans laquelle Wanda a une panne. »

Contrairement à Tom Holland, qui est tristement célèbre pour avoir divulgué des spoilers sur ses films, Olsen a parfaitement contourné les questions approfondies de Kimmel et a plutôt crédité « notre accessoire Russell » pour l’ajout de la bouteille de vin, ajoutant qu’il « serait un homme très, très intelligent s’il mettez ça dedans. »

Appelez cela un vœu pieux, mais le sourire entendu d’Olsen ne sert qu’à solidifier la possibilité que WandaVision verra Wanda faire plus de dégâts que simplement modifier la décennie dans laquelle elle se trouve. Maison de M série de bandes dessinées, Wanda a induit une réalité où les mutants gouvernent les humains et eux, à leur tour, sont gouvernés par Magneto et sa « Maison de M. » Cette réalité déformée permet à Wanda de retrouver ses fils. Mais le chaos se termine avec Magneto tuant brutalement Quicksilver, ce qui incite Wanda à prononcer la fameuse phrase «Plus de mutants» et à créer une toute nouvelle réalité où le nombre de mutants à travers le monde passe de millions à à peine quelques centaines.

Si WandaVision suit le Maison de M scénario, nous pouvons nous attendre à ce que Marvel Studios élabore sa propre version unique des événements pour s’adapter au MCU. Donc, quiconque envisage de regarder la série Disney + tout en s’attendant à ce que ce soit une sitcom ringarde devrait probablement se préparer pour une course folle. Vous regardez le chat entre Kimmel et Olsen ici.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming