Elizabeth Olsen se souvient de son horrible audition pour Game of Thrones

Actuellement, il est difficile d’imaginer Elizabeth Olsen en dehors de son rôle de Wanda Maximoff dans le MCU, surtout après sa performance exceptionnelle dans « WandaVision », une série dans laquelle elle a affiché sa gamme dramatique en présentant la douleur et le chagrin de son personnage avant la mort. de l’être qu’il aimait le plus au monde.

Cependant, bien avant son arrivée dans la franchise Marvel Studios (même peu de temps avant même qu’elle n’existe officiellement), Olsen était intéressée à faire partie d’une autre des grandes icônes culturelles de la décennie : « Game of Thrones », révélant qu’elle avait auditionné pour nul autre que le personnage Daenerys Targaryen, interprété par Emilia Clarke.

Après une brève apparition sur la scène post-crédits de « Captain America: The Winter Soldier », Elizabeth Olsen a officiellement fait ses débuts dans le MCU avec « Avengers: Age of Ultron » en 2015, reprenant son rôle à plusieurs reprises, se préparant à nouveau au retour de Wanda. le grand écran avec « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » en mars 2022.

Lors d’une récente conversation avec The Hollywood Reporter, Olsen a révélé que son audition pour « Game of Thrones » avait un destin vraiment tragique après avoir eu un grand succès dans le drame « Martha Marcy May Marlene », rappelant que son audition avait eu lieu avec la scène en laquelle Daenerys émerge du feu, devenant littéralement « La Mère des Dragons ».

Oui, j’ai auditionné pour Game of Thrones. J’ai auditionné pour l’assistant directeur de casting dans une petite pièce à New York avec une caméra devant moi, en train de lire le scénario. Il prononçait le discours de Khaleesi lorsqu’il a été englouti par le feu. C’était horrible. Je n’ai pas reçu d’appel », a commenté l’actrice.

Malgré la gêne initiale, Elizabeth Olsen assure que tout arrive pour une raison. Même après son audition pour Game of Thrones, il a commencé à souffrir d’attaques de panique, pour lesquelles il a pris comme un combat personnel la prise de conscience de la santé mentale chez les gens, ce serait sa franchise et sa chaleur en tant que personne qui lui permettraient de participer à certains projets tels que « Sorry For Your Loss » et « Ingrid Goes West », atteignant finalement le MCU.