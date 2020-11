Elizabeth Olsen se dirige vers le docteur Strange dans l’ensemble du multivers de la folie ce Noël

Elizabeth Olsen a révélé quand elle commencerait à filmer ses rôles pour Docteur Strange dans le multivers de la folie. L’actrice vient de terminer la production sur WandaVision, qui sortira en janvier, exclusivement sur Disney +. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que la première série de Marvel Cinematic Universe organiserait officiellement les événements pour le tant attendu Docteur Strange suite.

Dans une nouvelle interview, Elizabeth Olsen a été interrogée sur certains de ses endroits préférés pour voyager. Elle a dit: « Londres. Primrose Hill, Hampstead, le Heath, Belsize Park … c’est là que j’ai vécu quand j’ai travaillé pendant six mois sur mon premier Avengers film, « qui était Âge d’Ultron. Olsen a ensuite révélé qu’elle revenait bientôt dans la région pour commencer à travailler sur un autre projet MCU. « Je reviens bientôt pour filmer la suite de Docteur Strange, donc je serai là pour Noël, juste à l’extérieur de Londres « , a déclaré l’actrice. » Même dans les circonstances actuelles, ce sera un beau voyage. «

La crise de la santé publique frappe sa deuxième vague à travers le monde, qui comprend également le Royaume-Uni. Cependant, les gouvernements locaux permettent aux productions cinématographiques et télévisuelles de se poursuivre, tant qu’elles respectent des protocoles de sécurité stricts. Marvel Studios est de retour au travail depuis quelques mois à Atlanta et à Los Angeles, avec une pré-production dans d’autres régions. WandaVision devait être terminé, avec Le faucon et le soldat de l’hiver. le Loki La série serait toujours en tournage à Atlanta, tandis que d’autres projets sont encore en cours de développement. Spider-Man 3 est également en tournage à Atlanta en ce moment, même s’il passera probablement à d’autres régions.

Le réalisateur Sam Raimi s’engage Docteur Strange dans le multivers de la folie après que Scott Derrickson a démissionné. Le film va sous le titre provisoire de Stellar Vortex, qui taquine les implications cosmiques de tout cela. L’acteur Chiwetel Ejiofor a parlé de son enthousiasme pour Raimi de monter à bord il y a quelques mois. « J’adore Sam Raimi, donc je suis très excité qu’il fasse un film, le deuxième Docteur Strange», A déclaré Ejiofor.« Il apporte à tout ce qu’il fait, une richesse d’imagination et de passion. Dans ce genre, il n’est qu’une des figures phares. Je me souviens avoir vu Homme sombre Quand j’étais petit. C’était au-delà, c’est tellement incroyable. «

Docteur Strange dans le multivers de la folie est déjà configuré pour être quelque chose de différent pour le MCU, ce qui peut également être dit à propos de WandaVision. Les deux projets sont gardés secrets par Marvel Studios, nous ne saurons donc vraiment pas comment la série télévisée met en place la suite du grand écran jusqu’à un moment de l’année prochaine, lorsque WandaVision enveloppements de la saison 1. Quant à une éventuelle saison 2, cela n’est pas clair pour le moment. Loki se déroulera pour une deuxième saison, tout comme d’autres émissions MCU Disney + qui seront présentées en première dans un proche avenir. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passe. L’entrevue avec Elizabeth Olsen a été menée à l’origine par CN Traveler.

