Elizabeth Olsen révèle ses moments préférés lors du tournage de ‘WandaVision’

Elizabeth Olsen a révélé quel fut son moment préféré lors du tournage de la série de merveille arrivés chez Disney + en début d’année, «WandaVision».

La première série du MCU a suivi l’histoire de Wanda Maximoff et son voyage pendant le deuil après la mort de Vision (Paul Bettany) au ‘Avengers: guerre à l’infini’. Wanda a utilisé ses pouvoirs pour créer sa propre vision, en plus des jumeaux Maximoff, Billy (Jullian Hilliard) Oui Tommy (Jett Klyne).







Maintenant, lors d’une récente interview, Olsen a parlé de son moment préféré lors du tournage de l’émotion ‘WandaVision’, révélant les détails du plaisir dans les coulisses de l’épisode 5 aux côtés de Hahn, Hilliard et Klyne.

«Mon moment préféré a été de filmer une scène avec les enfants Julian et Jett, quand le chien meurt et que Kathryn a le chien, alors je leur dis qu’ils ne peuvent pas échapper à la mort et Julian à la fin me regarde et dit: ‘C’est pour le meilleur. J’ai vu… c’était très bien.







«Plus tard, j’ai réalisé que la caméra ne le filmait pas. C’était chez l’autre garçon et je n’avais pas le courage de lui dire. Et je pense qu’à ce moment-là, il a dit: « Mon Dieu, quelle confiance » cela m’a donné beaucoup de joie et j’y pense tout le temps. «

Après la fin de « WandaVision », les fans ont été ravis de la première série de la phase 4 du MCU, qui a été suivie ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ et bientôt la série de «Loki» sur Disney +.