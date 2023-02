Elizabeth Olsen parle de son avenir dans Marvel en tant que Scarlet Witch

MERVEILLE

L’interprète de Wanda Maximoff a expliqué comment son retour pourrait se faire après Doctor Strange dans le Multivers de la folie. Découvrez ce qu’il avait à dire sur son passage dans la franchise de super-héros !

© IMDbElizabeth Olsen joue Scarlet Witch dans Marvel.

Les nouvelles phases de la Univers cinématographique Marvel Ils ont permis à leurs fidèles fans de se rapprocher de personnages qui avaient jusqu’alors des rôles plus restreints. Avec le départ d’icônes comme Iron Man ou Captain America, la place est désormais occupée par des héros renouvelés. C’est le cas de sorcière écarlatele rôle entre les mains de elizabeth olsen. Quand et comment reviendra-t-il dans la franchise ?

Wanda Maximoffcomme le personnage s’appelle en fait, a fait son apparition dans Avengers : L’ère d’Ultron, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Fin de partie. Cependant, avec l’avènement des séries en Disney+le studio de Kevin Feige lui a confié un rôle principal qui lui a permis de s’imposer comme la favorite des fans.

Dans WandaVision, l’émission qu’il a titrée en 2021, a abordé jusqu’où ses pouvoirs peuvent aller, même la réalité alternative. Cela a ouvert les portes à Doctor Strange dans le multivers de la folie, le film dans lequel il a joué avec Benedict Cumberbatch un an plus tard. Là, elle a endossé le rôle de méchante et a montré une facette jusque-là inconnue.

+ Comment Elizabeth Olsen reviendra-t-elle dans le MCU ?

Elizabeth Olsen a participé au Koweït Comfest Con et a expliqué à quoi pourrait ressembler son retour à l’écran en tant que Scarlet Witch à l’avenir. « Eh bien, honnêtement, Si je vous disais exactement ce que je voudrais, je pense que je gâcherais quelque chose.”, a-t-il fait remarquer à l’un des fans présents. Et j’ajoute : « Parce que Kevin Feige nous demande vraiment ce que nous voulons faire avec le personnage et puis ça le fait. Alors… je ne sais pas si je peux partager, mais je veux juste y retourner !! ».

Ainsi, l’interprète de Wanda Maximoff a conclu : « Quand j’ai rejoint Avengers : L’Ère d’Ultron, je savais juste que j’allais faire deux films et peut-être un caméo dans un autre. Je n’avais vraiment aucune idée de la distance que cela me mènerait. Ils m’ont donné beaucoup de travail et je leur en serai reconnaissant pour le reste de ma vie. Je pense que la meilleure partie est que nous avons pu présenter le personnage d’une manière satisfaisante pour les fans, et j’ai l’impression que la réponse que nous avons reçue d’eux a été extrêmement positive. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?