Elizabeth Olsen fait allusion à plus de changement pour Scarlet Witch dans Doctor Strange 2

Nous avons déjà vu Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen subir des changements extraordinaires depuis la première apparition de son personnage dans une scène post-crédit de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, le dernier étant sa pleine réalisation en tant que Scarlet Witch dans la finale de WandaVision. Cependant, même cela ne semble pas être la fin de la métamorphose de Wanda, car le scénariste Michael Waldron a déjà expliqué comment Doctor Strange dans Le multivers de la folie verra le Stephen Strange de Benedict Cumberbatch évoluer à la suite des événements de Fin du jeu, et Olsen a maintenant révélé dans une interview avec Variety qu’il y avait plus de changements à venir pour Scarlet Witch.

Parler de la transition de WandaVision à filmer pour Docteur Strange dans le multivers de la folie, Olsen a dit :

« J’ai enveloppé WandaVision un mercredi et s’est envolé pour Londres un vendredi pour continuer à jouer ce rôle [in Doctor Strange 2]. J’aurais pu utiliser de sortir de l’état d’esprit, cependant, car il s’agissait d’utilisations totalement différentes du personnage et les gens auraient eu plus de temps pour comprendre WandaVision si nous n’avions pas simplement terminé. Et donc il y a juste beaucoup de, ‘Nous avons couvert cela dans WandaVision…’ C’est plus grand que moi, il y a beaucoup de fils qui se poursuivent après moi dont je ne suis pas au courant, et il s’agit donc toujours de ‘Que puis-je retirer de ce voyage avec ce personnage que je n’ai peut-être pas branché encore avec elle?’ C’est de là que je continue d’aborder les choses de sorte que j’ai l’impression d’avoir une sorte de sangle suspendue – que je peux savoir qu’il va y avoir une sorte de croissance, même si tout cela semble peut-être le même pour d’autres personnes. Il y a cette décision consciente d’apprendre un nouvel élément de cette femme, ou même de moi-même en tant qu’acteur – quelque chose que je veux explorer et que je peux y apporter. »

Il y a encore beaucoup à révéler sur la Docteur étrange suite, avec l’intrigue à peu près inconnue et la probabilité que quoi que ce soit soit divulgué très mince, mais nous savons que le film se déroule à la suite des événements déclenchés par Loki, et évidemment suivant tout ce qui se passe de Spider-Man: No Way Home.

Cependant, l’écrivain Walrdon, qui a également travaillé comme écrivain sur Loki et a reçu un examen approfondi de WandaVison, a laissé entendre que le premier film autonome du Docteur depuis son introduction en 2016, examinera de près le personnage et comment il s’est développé au cours des dernières années.

« Je pense que Stephen Strange a traversé tellement de choses entre ce premier film et maintenant », a déclaré Waldron lors d’un récent épisode de Geek Vibes Podcast. « Ce premier film était une histoire d’origine incroyable sur la façon dont il est devenu sorcier, mais maintenant il est passé par là. Il a combattu Thanos [in Infinity War and Endgame] et il est à l’autre bout, et il est en quelque sorte au sommet de ses pouvoirs. C’est donc un endroit intéressant pour le rattraper. »

Doctor Strange dans Le multivers de la folie devrait sortir le 25 mars 2022 et met en vedette Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez.

Sujets : Docteur Strange 2