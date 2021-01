Elizabeth Olsen explique pourquoi Scarlet Witch a perdu son accent de Age of Ultron à WandaVision

Les fans auront peut-être du mal à s’en souvenir, mais au début de son voyage MCU en Avengers: l’ère d’Ultron, Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, interprétée par Elizabeth Olsen, avait un accent étranger très prononcé, puisqu’elle est censée être de la terre fictive de Sokovie, en Russie. Dans une récente interview avec Collider, Olsen a expliqué pourquoi l’accent de Wanda a progressivement disparu, pour être remplacé par un accent complètement américain en WandaVision.

« L’accent de Sokovie a été créé par moi et Aaron et notre coach de dialecte parce que c’est un faux pays et nous pouvions trouver différentes sources de sons slaves. Et nous voulions nous assurer qu’il ne sonnait pas russe parce que Black Widow parle russe, et donc nous juste besoin de ressembler davantage au slovaque. Nous avons donc créé ces changements sonores qui ont fonctionné pour l’accent britannique d’Aaron allant en Slovaquie essentiellement et mon accent américain afin que nous sonnions liés. Et puis tout à coup, tous ces personnages différents ont dû le parler en différents films. [Laughs] L’accent sokovien a donc pris beaucoup de temps. Il n’est allé nulle part. Il y a eu des raisons à tout. Cela s’est allégé lorsqu’elle a commencé à vivre aux États-Unis, et dans WandaVision, elle joue le rôle d’être dans une sitcom américaine et donc ce n’est pas parti. Il est absolument toujours là. «

Il semble donc Elizabeth Olsen n’avait pas simplement décidé d’arrêter de faire l’accent sokovien parce que cela s’avérait trop lourd, mais avait plutôt pris la décision consciente de mettre un accent américain pour WandaVision, tout en gardant l’accent sokovien au fond de l’histoire personnelle de Wanda, qui peut être reprise lorsque l’occasion l’exige. Joe et Anthony Russo, qui ont réalisé Captain America: guerre civile, qui était l’une des premières fois où l’accent de Wanda commençait à glisser, avait proposé leur propre explication du changement d’accent.

« Nous avons intentionnellement essayé de supprimer cet accent pour plusieurs raisons. La première est que vous remarquerez au début de Guerre civile que Black Widow l’entraîne à devenir une espionne, et deuxièmement, elle a été en fuite, et l’une des caractéristiques les plus distinctives qu’elle possède est son accent. Donc si vous essayez de vous déguiser ou de vous cacher ou de ne pas vous faire prendre, vous allez essayer de limiter les avertissements déclencheurs qui permettraient à quelqu’un de vous identifier facilement, ce qui inclurait son accent. «

Comme WandaVision continue, il devient de plus en plus évident que la réalité saine et entièrement américaine que Wanda a créée pour elle-même et Vision commence à s’effondrer, de sorte que les fans pourraient encore voir la super-héroïne retomber dans son accent sokovien alors qu’elle se débat entre illusion et réalité.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. De nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis sur Disney +. Lisez l’intégralité de l’interview sur Collider.

Sujets: WandaVision