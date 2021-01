Elizabeth Olsen explique la différence majeure entre le tournage Endgame et WandaVision

De commencer à jouer un antagoniste mineur dans Avengers: l’ère d’Ultron, Elizabeth Olsen a parcouru un long chemin dans le MCU. Son personnage, Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, est passé du statut de personnage secondaire à la tête d’affiche de sa propre émission sur Disney +. Dans une interview avec Collider, Olsen a expliqué qu’être à la tête de WandaVision lui a permis de lire pour une fois tout le script d’un projet MCU, ce qui n’était pas le cas avant Avengers: Fin de partie.

« Eh bien, je ne pense pas avoir jamais eu de Fin du jeu scénario. Je pense que je viens de me présenter sur le plateau et je me suis dit: « Quelle est la bataille précédente? » [Laughs] Tu sais? Et puis je pense que j’ai quelques pages pour la toute, toute fin du film. Je n’ai que ma part de Guerre d’infini, qui ressemblait à la moitié du film, les choses qui m’ont affecté. Je n’avais donc aucune idée de ce qui se passait avec tout le monde. C’était juste en quelque sorte expliqué. Et puis avec WandaVision nous avions tous les scripts avant de commencer tangibles, et c’était tellement agréable de pouvoir tracer votre parcours. Mais oui, il y a beaucoup de secret. Mais ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin. Comme, je ne pensais pas avoir besoin de tout [Infinity War]. Tout le reste n’avait pas vraiment d’importance pour ce dont j’avais besoin pour savoir quoi faire. «