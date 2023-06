Elizabeth Olsen est fière d’avoir été la sorcière écarlate du MCU, mais ne manque pas de la jouer

Il y a beaucoup de fans de Elisabeth OlsenScarlet Witch qui croit toujours que le MCU n’est pas d’accord avec le personnage, même face aux commentaires de l’actrice elle-même selon lesquels elle a fini de jouer le rôle pour autant qu’elle le sache. Doctor Strange dans le multivers de la folie a vu Wanda Maximoff revenir au même genre de rôle méchant qu’elle a joué à ses débuts dans Avengers: l’ère d’Ultron, mais cette fois sous la forme beaucoup plus puissante de Scarlet Witch suite aux événements de WandaVision. Cependant, à la fin du film, le bien a vaincu le mal et il semble que la variante du personnage du MCU ait rencontré sa disparition de ses propres mains alors qu’elle semblait périr en détruisant les dernières traces des sorts du Darkhold.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En ce qui concerne la réflexion sur le rôle maintenant, Olsen est apparemment heureuse de faire une pause dans le rôle de la sorcière toute-puissante du MCU et dit qu’elle ne manque pas vraiment de jouer le personnage qu’elle a développé pendant près d’une décennie. Alors qu’elle apparaissait dans la série Actors on Actors de Variety, on a demandé à Olsen à quel point Wanda lui manquait et elle a répondu :

« Non, je ne sais pas. Je pense que ça fait presque 10 ans que je joue avec elle. Et j’ai adoré ça. Et je pense que la raison pour laquelle je n’appelle pas Kevin Feige tous les jours avec des idées, c’est parce que je suis vraiment fier de ce que nous avons pu faire. Je pense que « WandaVision » était une opportunité vraiment surprenante. Si quelqu’un me disait que je suis viré des films Marvel, je serai fier de ce que nous avons fait. Et j’essaie vraiment de comprendre comment charger d’autres films et personnages, pour que cela devienne moins une merveille. »

Sur le même sujet : Elizabeth Olsen nommée meilleure méchante pour Doctor Strange 2 aux MTV Movie & TV Awards





Elizabeth Olsen et Scarlet Witch reviendront au MCU malgré tous les refus.

Marvel Studios.

Dans le monde de Marvel Comics, les personnages vont et viennent et certains meurent même et sont réinventés comme des itérations complètement différentes d’eux-mêmes. Pour cette raison, il y a beaucoup d’histoires à raconter sur l’un des centaines de personnages du canon de Marvel, et Scarlet Witch ne fait pas exception. Alors qu’Elizabeth Olsen a été la plupart du temps résolue à dire qu’elle ne sait rien d’un éventuel retour au rôle, avec ses liens avec les X-Men dans les bandes dessinées, sa mort spéculative hors écran et des histoires telles que Agatha : Coven du Chaos venir, il est presque garanti que nous n’avons pas vu le dernier du personnage toujours populaire.

Kevin Feige a déjà fait allusion à un avenir possible pour Wanda dans des interviews précédentes, plus qu’en laissant entendre qu’il y a encore beaucoup de possibilités pour Olsen de revenir quelque part sur la ligne. Il a dit: