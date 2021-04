Elizabeth Olsen dit qu’elle a déjà envisagé d’abandonner son célèbre nom de famille

Elizabeth Olsen a déjà envisagé d’abandonner son nom de famille et d’utiliser à la place Elizabeth Chase, son deuxième prénom, pour se distancier de ses deux sœurs très célèbres, Mary-Kate et Ashley Olsen.

«J’avais 10 ans et j’étais curieux de passer une audition… et j’ai réalisé très vite que ce n’était pas pour moi car il me manquait mes équipes sportives, mon cours de danse et toutes les activités parascolaires à l’école. Mais pendant ce temps, j’ai pensé: «Je ne veux pas être associé à (Mary-Kate et Ashley)», pour une raison quelconque », a déclaré Olsen à Glamour UK.

Dès son plus jeune âge, la star de « WandaVision » a déclaré qu’elle voulait être sûre de gagner des rôles en fonction de son talent et de son travail acharné, pas parce qu’elle était la sœur cadette des jumeaux qui ont joué Michelle Tanner dans « Full House ».

«Je suppose que j’ai compris à quoi ressemblait le népotisme en tant que jeune fille de 10 ans», a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si je connaissais le mot, mais il y a une sorte d’association de ne pas gagner quelque chose qui, je pense, m’a dérangé à un très jeune âge. Cela avait à voir avec mes propres insécurités, mais j’avais 10 ans. »

Olsen, 32 ans, a également expliqué comment elle avait lutté contre les crises de panique alors qu’elle avait 20 ans et vivait seule à New York et commençait à peine sa carrière. Elle a finalement appris des «trucs cérébraux», notamment en se concentrant sur les objets qui l’entourent et en étant présente dans l’instant pour arrêter la sensation de rotation qu’elle ressentait.

Alors que ses sœurs ont arrêté de jouer et ont fondé leur maison de couture, The Row, en 2006, Olsen a déclaré qu’elles lui avaient donné un conseil qui avait été vital tout au long de sa carrière: Non est une phrase complète.

«Le mot« Non »était spécifiquement quelque chose que je me souviens que mes sœurs avaient isolé et cela devenait vraiment stimulant», a-t-elle déclaré. «Et pour les femmes, c’est un mot vraiment stimulant. Les gens disent «Dites simplement non à la drogue», mais vraiment, vous pouvez simplement dire non quand vous voulez! C’est vraiment une chose puissante.

«J’ai toujours eu l’impression de pouvoir dire« non »dans n’importe quelle situation de travail – si quelqu’un me mettait mal à l’aise – et j’ai juste l’impression que c’est ce dont nous avons besoin. Nous n’avons pas à emboîter le pas si ça ne va pas, » elle a dit. « Nous devons être à l’écoute de notre instinct. Il fut un temps où les femmes étaient en compétition les unes avec les autres et maintenant nous sommes à un moment où les femmes se tiennent les unes les autres. »

Ce sentiment d’autonomisation a bien servi Olsen lorsqu’elle a dû traverser des moments difficiles sur le plateau.

«J’ai toujours été très confiant avec l’histoire que je raconte et la façon dont je la raconte. Parfois, je me sens très vulnérable, mais je sais pourquoi je suis vulnérable, donc je vais être un peu mal à l’aise, mais je ne me sens pas mise à profit », a-t-elle dit.« J’ai eu des expériences où – et je était jeune – mais il y avait un producteur avec lequel je ne me sentais pas à l’aise sur le plateau quand j’avais certaines scènes à faire. J’ai demandé au directeur de ne pas l’avoir là-bas et ils ont écouté. «

