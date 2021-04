Elizabeth Olsen dit que le docteur Strange 2 est Bonkers et a une ambiance de spectacle d’horreur

Préparez-vous à des manigances folles et d’horreur dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Ceci, selon Elizabeth Olsen, qui reviendra dans l’univers cinématographique Marvel une fois de plus sous le nom de Wanda Maximoff / Scarlet Witch. Bien que les détails spécifiques sur la suite tant attendue restent étroitement secrets, il semble que le film emmènera le MCU dans un territoire jusqu’alors inexploré.

Elizabeth Olsen, fraîchement sortie de WandaVision, a récemment fait l’objet d’un article de couverture approfondi. Au cours de la conversation, le sujet du Docteur Strange 2 a été abordé. Compte tenu de la nature mystérieuse de la suite à ce stade, elle ne pouvait pas en dire trop. Cependant, elle était prête à nous donner une idée, d’une manière générale, de ce à quoi s’attendre. Voici ce qu’elle avait à dire.

« C’est un film dingue, ils vont définitivement pour cette ambiance de spectacle d’horreur. »

Cela correspond à certains de ce que nous avons entendu sur le film dans le passé. D’une part, lorsqu’il a été annoncé pour la première fois au San Diego Comic-Con en 2019, Scott Derrickson a expliqué qu’ils prévoyaient de «faire le premier film effrayant de MCU». Derrickson, qui a réalisé des films d’horreur tels que Sinistre et L’Exorcisme d’Emily Rose, dirigea le premier Docteur Strange. Il avait également été obligé de faire le suivi, mais il était parti pour des différences créatives. Il reste à bord en tant que producteur.

Sam Raimi a ensuite été amené à prendre la relève. Raimi a non seulement la bonne foi de super-héros avec le live-action original Homme araignée trilogie mais il a aussi un énorme pedigree d’horreur, ayant réalisé La mort diabolique films, ainsi que Traîne moi en enfer. Quant à l’élément « bonkers », Michael Waldron a finalement été amené à écrire le scénario. Depuis Waldron est mieux connu pour son travail sur Rick et Morty, cela a également du sens.

Au-delà de cela, les détails spécifiques de l’intrigue restent insaisissables. Le titre confirme que le MCU se plongera dans un territoire multivers. Spider-Man: pas de retour à la maison ouvrira également le multivers Marvel. Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de sorcier suprême. Peut-être pas par hasard, Cumberbatch joue également aux côtés de Tom Holland dans Pas de retour à la maison. Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) et Rachel McAdams (Christine Palmer) sont d’autres acteurs de retour pour la suite solo de Doctor Strange, qui dure depuis longtemps. On ne sait toujours pas qui sera le principal méchant, même si on croyait auparavant qu’il s’agissait de Nightmare.

Doctor Strange est sorti en 2016 et a été un succès considérable, étant donné que beaucoup ne connaissaient pas trop le personnage avant le film. Stephen Strange est apparu dans plusieurs tranches de MCU depuis lors, y compris Thor: Ragnarok, Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. Pourtant, plus de cinq ans se seront écoulés entre les versements en solo du personnage au moment où le film arrivera en salles l’année prochaine. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Docteur Strange dans le multivers de la folie est actuellement prévue pour le 25 mars 2022. Cette nouvelle nous parvient via Glamour.

Sujets: Doctor Strange 2