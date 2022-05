Elizabeth Olsen défend les membres de Marvel Crew

Le débat en cours sur les films de bandes dessinées se poursuit. Selon une récente conversation avec The Independent, Elizabeth Olsen prend la parole pour les acteurs et l’équipe des films Marvel. Pour elle, si vous considérez ces films comme de l’«art mineur», vous sapez le travail que tant de gens y consacrent.

«Je ne dis pas que nous faisons des films d’art indépendants, mais je pense juste que cela enlève à notre équipe, ce qui me dérange. Ce sont quelques-uns des décorateurs, des costumiers, des caméramans les plus incroyables – je pense que les diminuer avec ce genre de critiques enlève à toutes les personnes qui font des films primés, qui travaillent également sur ces projets.

Ce sujet particulier a éclaté en 2019 lorsque Martin Scorsese a parlé de films de super-héros. Le réalisateur a déclaré dans une interview qu’il avait du mal à suivre la récente ligne de films de super-héros à succès. Scorsese a comparé son expérience avec les films à celle des manèges de parcs à thème.

« Honnêtement, le plus proche que je puisse penser d’eux, aussi bien faits soient-ils, avec des acteurs faisant de leur mieux dans les circonstances, ce sont les parcs à thème. Ce n’est pas le cinéma d’êtres humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain.

La citation a déclenché une conversation qui s’est depuis enflammée et continue de se propager à travers les médias sociaux et les chefs d’entreprise. Alors que beaucoup ont souligné le monolithe brillant et trop poli que Marvel prend sur les écrans de cinéma où des films indépendants plus petits pourraient être vus, d’autres ont également souligné les thèmes, les visuels et les performances que les films Marvel présentent également. Depuis, Kevin Feige a également déclaré publiquement défendre le MCU, déclarant que bien que la série de films ne remporte pas de récompenses majeures, cela ne signifie pas que les films eux-mêmes manquent de qualité.

« Peut-être qu’il est facile de rejeter les VFX ou les personnes volantes ou les vaisseaux spatiaux ou les milliards de dollars de recettes », a déclaré Feige. « Je pense qu’il est facile de dire que vous avez déjà été récompensé d’une certaine manière. [Alfred] Hitchcock n’a jamais remporté le prix du meilleur réalisateur, donc c’est très bien, mais ça ne veut pas tout dire. Je préférerais de loin être dans une salle pleine de fans engagés.

Depuis le début du débat, Scorsese a depuis publié un essai sur le New York Times pour expliquer davantage son raisonnement. Pour Scorsese, le problème n’est pas dans les films comportant beaucoup de CGI ou de costumes colorés. C’est en fait que les films de super-héros sont la seule option pour le public lorsqu’il se rend au cinéma. Pendant ce temps, les petits films indépendants sont poussés vers des sorties en streaming.

« Dans de nombreux endroits du pays et du monde, les films en franchise sont désormais votre premier choix si vous voulez voir quelque chose sur grand écran. C’est une période périlleuse dans l’exploitation cinématographique, et il y a moins de cinémas indépendants que jamais. L’équation s’est inversée et le streaming est devenu le principal système de diffusion. Pourtant, je ne connais pas un seul cinéaste qui ne veuille concevoir des films pour le grand écran, à projeter devant le public dans les salles.

Bien qu’il y ait certainement une discussion à avoir sur les studios qui s’accrochent aux superproductions et aux franchises pour de l’argent garanti. Il est également important de se rappeler que même les films de saisie d’argent les plus flagrants sont toujours réalisés par de vraies personnes qui travaillent aussi dur que n’importe qui à Hollywood. Olsen semble avoir le cœur au bon endroit avec cette conversation, ce sont les équipes qui font que nos films préférés, qu’il s’agisse de blockbusters ou de petites histoires indépendantes, soient si éblouissants sur grand écran.

« [But] Je pense que jeter Marvel sous le bus enlève des centaines de membres d’équipage très talentueux. C’est là que je deviens un peu fougueux à ce sujet.





