Elizabeth Olsen confirme s’il y aura une deuxième saison de WandaVision

le Univers cinématographique Marvel a commencé une nouvelle voie avec des séries télévisées sur le service de streaming Disney+, comme Loki, qui a fait ses débuts aujourd’hui et a laissé de grandes références à la franchise, mais qui a donné le coup d’envoi était WandaVision. Après sa première en janvier et neuf épisodes, les fans en ont demandé plus et maintenant Elizabeth Olsen est sortie pour confirmer ce qui va se passer.

Le programme a été reçu positivement par les critiques et les téléspectateurs, dans une tâche difficile pour être le début de la phase 4 du MCU. Les réalisations ne se sont pas arrêtées là, puisque aux derniers MTV Movie Awards, ils ont reçu quatre prix: Meilleure actrice, Meilleur méchant, Meilleur combat et Meilleure série. De plus, elle est candidate pour faire partie des nominations aux prochains Emmy Awards.

L’une des questions qui a suscité le plus de discussions a été la réalisation d’un deuxième volet. Jac Schaeffer, directeur de l’émission, a déclaré à l’époque : « Je ne peux pas parler de la saison deux. Cela correspond vraiment à la philosophie de Marvel. Kevin Feige est si doué pour se montrer et dire: » voici ce qui va se passer « ou » c’est là que tout se passe « , quelque chose qui peut encore être parlé de « .

Elizabeth Olsen, l’un des mots les plus attendus, a fait référence à cette question et a donné une réponse énergique dans une interview pour le magazine Variété avec Kaley Cuoco, qui la mettait dans l’embarras à propos d’une situation particulière. Là, l’actrice de The Big Bang Theory l’a consulté pour la saison 2 et l’interprète de Scarlet Witch lui a répondu : « Non. Non. C’est définitivement une série limitée. ».

Cependant, il a commenté ci-dessous: « Je dis ça. Je ne sais pas. Avec Marvel, tu ne peux jamais dire non. ». Rappelons-nous que le Le dernier épisode de WandaVision s’appelait « The Series Finale », avec lequel nous supposons qu’il n’y aura aucune continuation de quelque façon que ce soit. En outre le prochain dans l’histoire de Wanda devrait être vu dans Docteur Strange dans le multivers de la folie.