Elizabeth Olsen confirme que Doctor Strange 2 sera plein de moments effrayants

L’actrice elizabeth olsenprotagoniste du prochain à paraître »Doctor Strange dans le multivers de la folie », vient de confirmer que le film sera plein de moments qui feront sursauter le public de peur, signe que le réalisateur sam raimi mise en œuvre dans les productions précédentes dans lesquelles il a travaillé.

« Sam Raimi est devenu connu pour cette expérience cinématographique terrifiante », a déclaré Olsen dans une interview. « Cela crée autant de tension que possible pour le public, en mettant tout en place pour qu’il ait ce moment effrayant et effrayant. » Le commentaire d’Olsen rejoint les commentaires précédents du président de Marvel Studios, Kévin Feigqui a confirmé que Marvel avait encouragé Raimi à faire de « The Multiverse of Madness » son propre film.

Depuis l’annonce du film, il a été confirmé qu’il serait davantage axé sur les films d’horreur, contrairement aux autres films de l’univers cinématographique Marvel avec le réalisateur Scott Derrickson, chargé d’apporter le premier épisode de » Doctor Strange », l’appelant le premier film d’horreur Marvel. Cependant, Feige a précisé plus tard que « Multiverse of Madness » serait davantage un excellent film MCU, mais avec un contenu terrifiant.

« C’est génial, je suis content qu’il y ait eu une opportunité de le pousser dans une direction un peu plus effrayante, juste parce que Sam Raimi le fait si bien », a déclaré Michael Waldron, l’auteur du film. « Entrer dans le monde de l’horreur est évidemment quelque chose que Scott Derrickson, le réalisateur du premier film, fait très bien, évidemment cette influence, ça se ressent même dans le premier. Bien que ce ne soit pas un film d’horreur, il y a ce genre de C’est en partie ce qui fait que le film fonctionne si bien. »

Quant à savoir qui d’autre se joindra Benedict Cumberbatch En tant que Stephen Strange dans sa nouvelle sortie au cinéma, Scarlet Witch rencontrera le nouveau héros du MCU, America Chavez. Il a également été dit que M. Fantastic et Black Bolt apparaîtront dans le film.

Réalisé par Sam Raimi, » Dcotor Strange dans le multivers de la folie » sortira en salles le 4 mai de cette année.