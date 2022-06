Elizabeth Olsen aborde les rumeurs d’une sorcière écarlate en solo

Doctor Strange dans le multivers de la folie a fait un retour triomphal à Disney + la semaine dernière, faisant des débuts plus importants que Éternels après sa course théâtrale extrêmement réussie. Bien qu’il ait perdu le fait d’être le film le plus vendu de l’année à Top Gun : Maverick, il y a eu beaucoup d’amour pour la dernière sortie de Stephen Strange et pour le retour de sa co-star Elizabeth Olsen en tant que Wanda Maximoff. Cependant, le film semblant mettre fin à Scarlet Witch d’Olsen, l’actrice a commenté les nombreuses rumeurs selon lesquelles elle serait toujours en ligne pour obtenir son propre film solo à l’avenir.

Elizabeth Olsen a fait ses débuts complets dans Avengers: l’ère d’Ultron en 2015, lorsque Wanda Maximoff est passée du statut de méchant dans la légion avec le méchant Ultron à la voix de James Spader au nouveau membre de l’équipe Avengers. Après avoir noué une relation avec Vision, dévasté de devoir à la fois le tuer et le voir se faire à nouveau tuer par Thanos dans Avengers : guerre à l’infiniet entreprendre un voyage de deuil et de découverte de soi dans WandaVision, le personnage d’Olsen a eu un parcours complexe. Après être redevenu le méchant dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, sa disparition a semblé venir de ses propres mains dans la finale du film, bien que personne ne pense vraiment que cela soit vrai.

À cet égard, Olsen a récemment réagi à l’annonce d’un éventuel futur MCU dans son propre film ou dans le cadre du WandaVision retombées Agatha : Maison Harkness en apparaissant sur Bonjour Amérique. Dit-elle:

« J’adorerais faire partie de ces deux-là. Personne ne me dit rien, et je ne cache même pas un secret parce que je suis mauvais à ça. Je ne sais rien de mon avenir. »

Elizabeth Olsen reviendra probablement au MCU

Studios Marvel

Bien qu’il n’y ait généralement pas de décès certains dans l’univers cinématographique Marvel, un décès qui n’est qu’évoqué et non explicitement mis à l’écran est encore moins certain. Le dernier moment de Wanda semblant être un éclair écarlate parmi les rochers en ruine, c’est probablement l’une des «morts» les plus faciles à expliquer. Récemment, le producteur de Marvel Richie Palmer a semblé confirmer que Wanda avait encore beaucoup à voir avec l’avenir du MCU lorsqu’il l’a qualifiée de « joyau de la couronne » de la phase 4.





Avec le multivers va être une grande partie de la prochaine décennie des films et des émissions de télévision de Marvel, il existe de nombreuses autres versions de Wanda potentiellement là-bas, mais bien que Marvel ait déjà fait une sorte de réinitialisation de personnage avec Loki, il semble peu probable qu’ils voudrait perdre le voyage de Wanda jusqu’à présent en apportant une version alternative d’elle d’un autre univers. Que nous découvrions quelque chose de plus sur l’avenir de Scarlet Witch lorsque Kevin Feige révèlera bientôt la prochaine phase, nous devrons simplement attendre pour le savoir.

En attendant, vous pouvez maintenant voir toutes les performances d’Elizabeth Olsen à ce jour sur Disney +, ainsi que le reste de la saga Marvel.