Elizabeth Olsen a dévoilé le docteur Strange dans le multivers de la folie

Dans sa récente Acteurs sur Acteurs entretien pour Variété, Elizabeth Olsen a révélé qu’elle avait terminé le tournage de son rôle dans le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie. Au cours de l’interview avec son collègue acteur Kaley Cuoco, Olsen a corrigé le La théorie du Big Bang star quand elle a mentionné qu’elle tournait actuellement le film. « J’ai fini Docteur étrange 2« , a déclaré Olsen, avant de discuter du calendrier chargé et serré entre WandaVision et le prochain MCU film.

« C’est ce que je tournais au Royaume-Uni », Elizabeth Olsen mentionné. « Alors, j’ai fini WandaVision. C’était en octobre. Nous avons eu deux mois pendant la pandémie. Heureusement, même si nous avons tourné à Atlanta et que nous avons ensuite déménagé à LA, nous avions beaucoup de la même équipe, donc le masque n’était pas aussi gênant. Il y a toujours un esprit amusant et je pense que nous étions tellement excités de terminer le spectacle et je pense que nous avions déjà travaillé environ cinq mois dessus. C’était juste un long travail. Nous étions donc vraiment excités de le terminer et j’ai terminé en octobre un mercredi et ils m’ont emmené par avion à Londres un vendredi. Je fais le même personnage depuis presque deux ans. »

Bien que cela puisse sembler être une grande demande pour Olsen, dans le grand schéma des choses, le timing serré ne peut qu’aider à améliorer sa performance dans le deuxième film solo de Doctor Strange, surtout en tenant compte des récents commentaires faits. WandaVision et Docteur étrange 2 l’écrivain Michael Waldron en ce qui concerne le voyage que Wanda va continuer dans le film.

« On a eu accès aux scripts puis aux coupes [of WandaVision] », a commenté Waldron. « Je suis devenu de bons amis avec Jac Schaeffer, rédacteur en chef de WandaVision, pendant que j’écrivais Loki. Elle et moi sommes devenus de bons amis, parce que nous étions un peu dans le même bateau et tout. Elle est géniale et brillante et c’est juste quelqu’un que j’admire vraiment. C’était agréable de connaître quelqu’un avec qui nous pourrions sympathiser ensemble pour nos boulots fous. »

« J’ai eu l’avantage de pouvoir appeler Jac et de lui parler du personnage de Wanda et de tout, car il était vraiment important pour moi que je fasse ce qu’elle a fait avec Wanda en tant que personnage », a poursuivi l’écrivain. « Et aussi, avec Lizzie [Olsen], qui est un de mes amis. J’ai vraiment travaillé avec elle et je me suis assuré: ‘D’accord, vous venez de faire cette émission incroyablement intime sur ce personnage qui l’a tellement grandi. Assurons-nous que nous rendons justice et que nous racontons un prochain chapitre épanouissant de cette histoire.' »

Bien que nous ayons encore un peu d’attente pour savoir comment l’histoire de Wanda se connectera avec le Sorcier Suprême, il se passe beaucoup de choses dans le MCU en attendant pour occuper les fans. Loki est actuellement diffusé sur Disney +, donnant aux fans des détails intrigants sur le multivers, les voyages dans le temps et plus encore, qui auront un lien important avec Docteur étrange 2, et Black Widow n’est plus qu’à un mois d’apporter MCU les films reviennent sur grand écran pour la première fois depuis 2019 Spider-Man : loin de chez soi. Avec des remorques déjà sorties pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Les éternels, et la supposition que le tant attendu Spider-Man : Pas de chemin à la maison la bande-annonce approche à grands pas, les neuf mois d’attente jusqu’à Doctor Strange dans Le multivers de la folie le 25 mars 2022.

Sujets : Docteur Strange 2