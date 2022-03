Elizabeth II ne va pas aimer : une actrice de The Crown a rencontré dans une résidence royale la personne qu’elle incarnait

Netflix

La Couronne C’est l’une des séries les plus controversées sur Netflix et ses acteurs ont toujours été « méprisés » par la famille royale, sauf un. Découvrez qui s’est réuni avec la vraie version de son personnage et pourquoi.

©IMDBLes membres de La Couronne 1

Capturez sur le petit écran la vie de Isabelle II Ce n’était facile pour personne, mais Peter Morgan y est parvenu malgré les adversités imposées par la Maison royale britannique. La Couronne Elle est considérée comme la série Netflix la plus chère de l’histoire, mais en même temps, la seule à avoir atteint son objectif : raconter la vie de la reine d’Angleterre telle qu’elle était. Bien que certaines licences créatives soient prises, la majorité de la bande raconte les faits exacts de la monarque et de sa famille.

C’est pour cette raison même que La Couronne Il a toujours été fortement critiqué par chacun des membres des Windsors. L’histoire familiale de Isabelle II, le prince Charles, Lady Di et leurs héritiers respectifs n’est pas quelque chose de facile à retenir pour eux, alors la voir dans une série Netflix a fait des ravages sur les fondations de Buckingham Palace. Mais le succès de cette production est imparable et en novembre de cette année, elle présentera sa cinquième saison.

Cependant, La Couronne Il a un point pour et contre pour ceux qui y participent. Eh bien, bien qu’ils soient catapultés vers la renommée internationale et la reconnaissance à divers prix, la vérité est qu’ils se fraient un chemin dans la liste noire de la famille royale. Beaucoup d’artistes qui faisaient partie de la bande n’ont plus approché les Windsors et les mêmes aristocrates ont réussi à les rejeter plus d’une fois.

Cependant, il n’y a qu’une seule actrice qui a réussi à se mettre en couple avec le membre de la famille royale qu’elle jouait. C’est ni plus ni moins qu’Emerald Fennell qui a donné vie à Camila Parker Bowles lors des troisième et quatrième saisons du strip. Et, malgré le fait que l’actrice ait fait très peu d’apparitions dans la fiction, sa performance était si excellente qu’elle l’a amenée à se faire remarquer dans les rétines du public.

A tel point que la future reine d’Angleterre la reconnaît instantanément lorsqu’elle la voit entrer dans Clarence House, où Parker Bowles réside avec le prince Charles. La rencontre qui a eu lieu entre l’actrice et la duchesse de Cornouailles était lors d’une réunion pour commémorer la Journée internationale de la femme le 8 mars. Sans aucun doute, une photo très attendue, même si on ignore encore exactement de quoi ils ont parlé.

Bien sûr, l’épouse du prince Charles a choisi de plaisanter devant les médias lorsqu’elle a pris des photos avec Fennell : «C’est rassurant de savoir que si jamais je tombais, mon alter ego fictif serait là pour me remplacer.», a-t-il déclaré selon le journal The Telegraph. De son côté, la réalisatrice a rapporté que sa rencontre avec Camila Parker Bowles était «un délice absolu», mais interrogée sur les sujets qu’ils ont abordés dans leur conversation, elle a assuré : «Connaître? Je vais être très discret, car si j’ai appris quelque chose, c’est qu’ouvrir la bouche fait couler les navires.”.

Cette rencontre n’était probablement rien de plus qu’inattendue et cordiale, mais la reine Elizabeth II ne l’appréciera sûrement pas beaucoup. Pour le moment, on ne sait pas si les membres, ou du moins certains d’entre eux, ont vu La Couronne, mais il y a une chose certaine : ils savent quels sujets abordent la bande et qui y travaille. Bien sûr, dans un souci de discrétion, ils ne la commentent jamais.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂