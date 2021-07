Elizabeth Gillies révèle pourquoi elle n’est pas allée au mariage d’Ariana Grande avec Dalton Gomez

Il y avait moins de 20 invités présents au mariage d’Ariana Grande et Dalton Gomez.

Elizabeth Gillies, alias Liz Gillies, a expliqué pourquoi elle avait refusé une invitation au mariage d’Ariana Grande avec Dalton Gomez.

Victorieux les fans sauront déjà qu’Elizabeth Gillies et Ariana Grande sont des amies proches ainsi que d’anciennes co-stars. Depuis Victorieux terminée, Liz et Ariana ont régulièrement été aperçues en train de traîner, de faire du karaoké et de se soutenir mutuellement dans leur travail. Liz est même apparue en tant qu’invitée surprise sur la tournée Sweetener d’Ariana à Atlanta et ils ont interprété « Give It Up » en direct pour les fans.

Plus tôt cette année, Ariana s’est mariée mais Liz n’était pas une invitée. Maintenant, Liz a révélé pourquoi elle n’avait pas assisté à la cérémonie.

S’adressant à Andy Cohen le Regardez ce qui se passe en direct !, Liz a déclaré: « Je ne pouvais pas quitter le travail pour aller à son mariage parce que nous devions être autorisés à prendre l’avion pendant environ sept jours. Donc non seulement je ne pouvais le dire à personne, mais je ne pouvais même pas non plus demander le jour de congé et je n’ai pas pu prendre un jour de congé. J’aurais été là. Autrement dit, c’était à cause du travail et de la pandémie.

En réponse aux commentaires de Liz, Andy a dit : « Désolé d’entendre ça », et Liz a répondu : « Moi aussi. Moi aussi. » Dans l’état actuel des choses, Ariana n’a pas révélé qui a réellement assisté au mariage. Cependant, People a rapporté à l’époque qu’un représentant leur avait dit qu’il s’agissait d’une cérémonie intime avec moins de 20 personnes présentes.

C’est super de savoir que Liz aurait été là si elle l’avait été. Nous supportons tellement leur amitié.

Selon vous, qui a assisté au mariage d’Ariana ?

