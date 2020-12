Elizabeth Frankini nuance le commentaire du capitaine Lee pour «  sortir  » de son «  monde de rêve  »

Elizabeth Frankini de Sous le pont a ombragé le capitaine Lee Rosbach pour ses remarques sur sa performance lors du dernier épisode.

Capitaine Lee Rosbach | Heidi Gutman / Bravo / Banque de photos NBCU

Il lui a dit de sortir sa tête des nuages ​​et d’opérer dans le monde réel. Sa réponse sur Instagram? «J’essaie de sortir du monde de rêve dans lequel je vis @captain_lee_rosbach», a-t-elle partagé avec une photo en bikini.

Frankini a également partagé ses réflexions sur l’épisode, admettant qu’il était difficile de voir ses erreurs à la télévision. Mais elle souhaitait également que le ragoût en chef Francesca Rubi lui dise qu’elle était frustrée avec elle au lieu de dire qu’elle portait Frankini. Elle pensait aussi que Rubi la traitait comme si elle était une idiote.

Le capitaine Lee pensait qu’Elizabeth Frankini était en désordre

Rosbach a offert son récapitulatif sur l’épisode et une évaluation de chaque membre d’équipage après l’épisode. Il avait principalement des critiques pour Frankini.

«Liz, bien sûr que vous pouvez, faites simplement votre travail et arrêtez d’être en désordre», a-t-il écrit dans son blog. «Faisons un récapitulatif pour vous aussi. On vous a dit d’emporter la crème solaire pour la dernière sortie à la plage, je ne l’ai pas fait. On m’a dit d’emballer les pichets de boissons, je ne l’ai pas fait. On a dit de mettre la table avec des couverts pour la charcuterie et les invités ont dû demander une fourchette.

« Et vous n’aimez pas l’ambiance, mais je crains que vous la créez en raison de votre manque d’attention », a-t-il ajouté. «Sortez du monde de rêve dans lequel vous êtes, nous opérons dans le monde réel. Tu vaux mieux que ça, je crois. Moi aussi, j’espère que vous pourrez y arriver.

Elizabeth Frankini dit qu’elle était une artiste en désordre, pas un ragoût de yacht

Rosbach est également tombé sur Frankini lors de l’épisode sur Twitter. « Bien sûr que tu peux Liz, ça s’appelle faire ton travail correctement, » il tweeté. Ajoutant: « Ok, mot clé: préparez les couverts, attendez. »

Mais elle défend le commentaire «désordonné». «J’ai admis aux producteurs que j’étais une artiste en désordre, pas un ragoût de yacht en désordre,» elle tweeté.

Malheureusement, Frankini est sur le radar de Rosbach depuis quelques épisodes. Il était frustré lors du dernier épisode lorsque le maître d’équipage Eddie Lucas a dû faire plusieurs allers-retours pour un pique-nique sur la plage.

«Liz, pourquoi dirais-tu que tu allais emballer la crème solaire et ensuite ne pas le faire», a-t-il écrit sur son blog. «Pareil pour les boissons. 7 voyages de retour au bateau pour une excursion sur la plage sont inacceptables et on vous a dit quoi faire, vous ne l’avez tout simplement pas fait.

« Pourquoi sauriez-vous que le dîner a été déplacé et ne pas en parler au chef, celui qui est responsable du dîner », at-il ajouté. «Ok, peut-être que tu pensais que dire aux échecs était suffisant, mais tu aurais pu dire, veux-tu que j’informe Rachel? Et c’est pourquoi vous ne méritez peut-être pas cette deuxième bande. Et votre réponse est que je ne sais pas et je suis désolé. Non, je suis désolé et ça ne va pas le couper. J’espère voir une amélioration considérable de votre part à l’avenir. »