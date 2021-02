Elizabeth Chambers parle de la controverse sur l’ex-mari Armie Hammer

Chambres Elizabeth a parlé des allégations d’abus portées contre son ex-mari, Marteau Armie.

Par une publication de InstagramL’animatrice de télévision a déclaré qu’elle était « choquée, navrée et dévastée » par les allégations selon lesquelles Hammer aurait marqué une victime avec un couteau et dit à une autre qu’il voulait manger sa côte, ce que l’acteur a nié.

Maintenant, Chambres, qui est l’hôte de l’émission de télévision, ‘Aujourd’hui’, a offert son soutien à «toute victime d’abus».

«J’ai essayé de traiter tout ce qui s’est passé. Je suis choqué, navré et dévasté. Cela mis à part, je suis à l’écoute et je continuerai de le faire, en me renseignant sur ces questions délicates. Je ne savais pas à quel point je ne sais pas. «

« Je soutiens toute victime d’abus et je demande à toute personne qui a vécu cette douleur de chercher l’aide dont elle a besoin pour guérir. »

«Je ne commenterai pas davantage cette question. Ma seule concentration et mon attention continueront avec nos enfants, dans mon travail et dans ma guérison pendant cette période incroyablement difficile »:

Après la polémique dans laquelle il était impliqué Marteau, a abandonné son rôle dans la comédie de Lionsgate, ‘Mariage de fusil de chasse’, qui jouerait aux côtés de Jennifer Lopez, en plus de son rôle dans la prochaine mini-série sur «Parrain», «L’offre».