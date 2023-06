Les Flintstone reçoit une mise à jour en cours chez Fox, et une nouvelle mise à jour est arrivée avec l’aimable autorisation de Elizabeth Banks. Le Ours cocaïne helmer est producteur exécutif du nouveau Pierrafeu série, intitulée Substrat rocheux, qui suit principalement un Pebbles Flintstone adulte. Banks fournit également la voix de Pebbles pour le nouveau dessin animé.







Dans une récente conversation avec TVLine, Banks précise que Substrat rocheux est « toujours en développement ». Elle a ajouté : « Je joue aussi à Pebbles, avec enthousiasmeet nous y travaillons. »

Bien que la série animée suive un Pebbles plus ancien, les fans ne doivent pas s’attendre à ce qu’elle soit destinée à un public adulte, à la manière de Mindy Kaling. Scooby Doo retombées Velma a été. Banks dit que Substrat rocheux est conçu pour être apprécié par les enfants et les adultes afin que les familles puissent le regarder ensemble. Cela dit, elle a taquiné que le spectacle pourrait avoir un un peu de bord dans la veine de quelque chose comme Les Simpsons.

« Oh, je pense que nous voulons toujours que ce soit pour le co-visionnage [by parents with their kids] », explique Banks. « Il aura des thèmes pour adultes, comme tous les grands – tout comme Les Simpsons ou Parc du Sud – mais « familial-amicale ». Je veux dire, je laisse mon les enfants regardent Parc du Sud… »

Lorsqu’on lui a demandé en plaisantant si cela signifiait que Bamm-Bamm ne souffrirait pas de dysfonction érectile dans la série, Banks a noté: « Pas que je sache pour le moment! »

Rencontrez les Pierrafeu… encore une fois

Il y a eu de nombreuses interactions de Les Flintstone sur grand et petit écran au cours des dernières décennies, Substrat rocheux marquant juste le dernier d’entre eux. Alors que les personnages seront plus âgés dans cette incarnation, les favoris familiers des fans seront tous là. Il a été annoncé en mars qu’en plus de Banks exprimant Pebbles, le casting comprend également Stephen Root (Barry) comme Fred Flintstone; Amy Sédaris (Étrangers avec des bonbons) comme Wilma Flintstone; Nicole Byer (J’y suis arrivé!) comme Betty Rubble; Joe Lu Truglio (Brooklyn neuf-neuf) comme Barney Rubble; et Manny Jacinto (Top Gun : Maverick) comme Bamm-Bamm.

Dans l’émission, selon le synopsis, l’histoire reprend avec « Fred au bord de la retraite et Pebbles, une vingtaine d’années, qui se lance dans sa propre carrière. Alors que l’âge de pierre cède la place à un nouvel âge du bronze brillant et éclairé, les habitants de Bedrock trouvera cette évolution plus difficile qu’un swing du club de Bamm-Bamm. »

Banks est producteur exécutif aux côtés de Lindsay Kerns, ainsi que de Max Handelman pour Brownstone Pictures et Sam Register. Lindsay Kerns écrit et est co-productrice exécutive, tandis que l’écrivain Lon Zimmet est également producteur exécutif.

« Bien avant les Simpsons et Springfield, les Griffins et Quahog, ou même lorsque les Belchers ont commencé à servir des hamburgers sur Ocean Avenue, il y avait les Flintstones et Bedrock », a déclaré le président du divertissement de Fox, Michael Thorn, à propos de Substrat rocheux dans un rapport. « Leur empreinte sur l’univers de l’animation est indéniable et l’idée de l’adapter au public d’aujourd’hui est un défi que nous, ici à Fox, avons hâte de relever avec Warner Bros., Elizabeth et Lindsay. Aucune pression, vraiment. »

Substrat rocheux n’a pas encore de date de première fixée chez Fox.