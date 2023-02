Elizabeth Banks assume l’entière responsabilité du redémarrage de Charlie’s Angels

Le redémarrage de toute franchise établie comporte ses risques, car trop souvent, cela peut se terminer par un désastre. Parfois, certains redémarrages peuvent bien atterrir auprès des téléspectateurs, mais y arriver est une bataille difficile, étant donné à quel point il est naturel pour les fans de comparer toute nouvelle version à celle qu’ils connaissent déjà. Il semble que les gens vont l’aimer ou le détester, et c’est quelque chose que le les anges de Charlie franchise a vu les deux bouts de. Créé à l’origine comme une émission de télévision dans les années 1970, les anges de Charlie a été redémarré pour la première fois en tant que long métrage en 2000 avec Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu dans les rôles principaux. Le film a été un succès au box-office, entraînant une suite, en 2003 Charlie’s Angels : à plein régime. Ce film a également été un succès en salles, une autre victoire pour la franchise.

Pendant ce temps, la marque a depuis subi quelques redémarrages supplémentaires. Il a été développé comme une série télévisée à CBS en 2011 avec Annie Ilonzeh, Minka Kelly et Rachael Taylor, mais les notes étaient si basses que l’émission a été annulée après quatre épisodes. Pire encore, sa réception critique, obtenant un score de 0% sur le tomatomètre de Rotten Tomatoes. Avec tout cela à l’esprit, il semblait que revisiter la franchise à l’avenir était une entreprise risquée qui pouvait aller dans les deux sens. Directeur Elizabeth Banks a décidé de jouer les dés en redémarrant la série avec un nouveau long métrage en 2019 mettant en vedette Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska.

Comme nous le savons maintenant, le 2019 les anges de Charlie sous-performé au box-office, s’avérant être l’un des plus gros flops de l’année. Les critiques n’étaient pas trop chaudes non plus sur le film, ce qui a entraîné une cote d’approbation de 52% de la part des critiques de Rotten Tomatoes. Ce n’était pas un moment amusant pour les personnes impliquées, et pour sa part, Banks dit qu’elle assume l’entière responsabilité. Dans une nouvelle interview avec Variety, elle a expliqué comment elle avait été mise en position d’assumer la responsabilité des échecs du film, notant à quel point elle était heureuse de le faire après avoir remarqué que personne d’autre ne le ferait.

« J’ai assumé l’entière responsabilité de Charlie’s Angels – certainement personne d’autre ne l’a fait. Tout m’a été imposé et j’ai accepté avec joie, car que suis-je censé faire d’autre ? »

En 2019, Banks avait publiquement répondu à la critique avec un message sur Twitter. Elle a dit qu’elle était fière du film indépendamment de ses performances au box-office, exprimant qu’elle était juste « heureuse que ce soit dans le monde ».





Elizabeth Banks va dans une direction très différente avec Cocaine Bear

Banks est allée quelque part complètement différent avec son prochain long métrage. Elle est la réalisatrice du prochain film d’action comique Ours cocaïne, qui semble être aussi sauvage que cela puisse paraître. Le film est inspiré de l’histoire vraie d’un ours noir américain qui a ingéré des centaines de kilos de cocaïne, bien que le film imagine ce qui se serait passé si l’animal s’était alors lancé dans un saccage sanglant alimenté par la drogue. Banks réalise en utilisant un scénario de Jimmy Warden.

Ours cocaïne sortira en salles le 24 février 2023. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.