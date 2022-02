Eliza Taylor et Bob Morley se retrouveront sur grand écran dans le thriller  »I’ll Be Watching »

Les vedettes de la série »The 100 », Elisabeth Taylor Oui Bob Moreleyse retrouveront dans une autre aventure de science-fiction, cette fois sous le genre thriller. »J’observerai » est produit par Divertissement Benacusen association avec RNF Productions et est dirigé par le directeur de Eric Bernard, qui a été en charge de bandes comme »Free Dead or Alive ». Le film est tourné à Atlanta et Taylor jouera une femme piégée à l’intérieur de sa maison. Lorsqu’elle réalisera le confinement, elle devra se battre pour sa survie aux côtés de son mari féru de technologie, interprété par Morley.

« Nous sommes ravis d’avoir des stars aussi talentueuses qu’Eliza et Bob à la tête du casting et un excellent casting de soutien. Le tournage a été une aventure jusqu’à présent, et nous avons hâte de présenter cette histoire au public du monde entier », a déclaré co- directeur de Benacus Entertainment, Seth Michael, à propos de l’annonce du casting. Le film est l’un des nombreux Benacus travaille sur d’apporter au public, y compris »Southern Gothic, » qui a été écrit et réalisé par Tom Schulman de »Dead Poet’s Society ».

Même sans en savoir beaucoup plus sur l’histoire, »I’ll be Watching » présentera les acteurs dans un sentiment constant de peur de l’inconnu. En raison de leur participation à la série »The 100 », on peut savoir que Taylor et Morley ont une manière énergique de transmettre des émotions au spectateur, ainsi les fans de leur travail pourront voir comment leur carrière artistique se poursuit.

»The 100 » est une série télévisée dramatique de science-fiction post-apocalyptique américaine qui a été créée le 19 mars 2014. La série, développée par Jason RothenbergIl est basé sur la série de romans du même nom de Cass Morgan. La série suit un groupe de survivants post-apocalypse, principalement un groupe d’adolescents criminels, dont Clarke Griffin (Eliza Taylor), Finn Collins (Thomas Mc Donell), Bellamy Blake (Bob Morley), Octavia Blake (Marie Avgeropoulos), Jaspe Jordan (Devon Bostick), Monty Green (Christophe Larkin), Raven Reyes (Lindsay Morgan), John Murphy (Richard Harmon) et Wells Jaha (Eli Gorée).