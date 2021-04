Eliza, la tiktoker de 2 ans aux prises avec un cancer, est en train de mourir: ses parents suspendent son traitement

Ses 5 millions d’abonnés tentent toujours de se remettre de la nouvelle: Eliza Moore, la courageuse petite fille de 2 ans et demi qui depuis des mois fait face à une cancer agressif, il ne poursuivra plus son traitement. La nouvelle a été donnée par la mère de l’enfant sur son profil personnel: la maladie a désormais progressé de manière irréversible, c’est pourquoi Eliza et sa famille vont passer les prochains jours et semaines à essayer de récupérer une partie du temps passé entre les visites et les séances de thérapie.

L’histoire d’Eliza a immédiatement frappé des millions de personnes dans le monde: un Moins d’un an elle avait reçu un diagnostic de cancer mais après 8 mois de traitement, elle semblait avoir été vaincue. Les parents ont raconté l’histoire de leur fille en ouvrant un compte pour elle sur la plateforme de partage de vidéos et en recueillant l’affection de millions de personnes autour d’eux. La vidéo de la guérison avait rempli de joie tous les adeptes et semblait avoir mis fin à la maladie d’Eliza.

Quelques mois plus tard, les conditions de la petite fille cependant, ils sont aggravés: les parents ont continué à publier des mises à jour sur l’état de santé d’Eliza, en les alternant avec des vidéos dans lesquelles la famille parle de son quotidien partagé entre soins et recherche de normalité. La dernière et triste mise à jour est survenue il y a quelques jours, mais pas du compte d’Eliza et géré par le père de la petite fille, mais du profil personnel de maman Kate: « Comme beaucoup d’entre vous l’ont peut-être deviné d’après les vidéos récemment publiées d’Eliza, nous n’avons pas eu de bonnes nouvelles sur la maladie: c’était une nouvelle inattendue pour nous, son chirurgien et toute l’équipe de médecins qui l’ont suivie.; Maintenant nous essaiera de tirer le meilleur parti de notre vie, en tant que famille. «

La mise à jour a choqué les millions d’adeptes d’Eliza et a été suivie d’un autre tiktok, cette fois publié à nouveau sur le profil officiel de la petite fille, dans lequel les parents ont expliqué que les derniers traitements n’ont pas eu l’effet escompté, et que le temps d’Eliza est écoulé: « Nous avons donc décidé que c’était le meilleur choix pour Eliza de mettre fin à son combat héroïque contre le cancer, et de la laisser enfin redevenir un enfant; la vie est si précieuse, tout comme le temps où nous le serons capable de passer avec elle « . Les dernières vidéos publiées par la famille montrent la petite fille à la maison avec ses parents et commentées par les millions de fans qui envoient leur amour et leur soutien à travers les messages.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂