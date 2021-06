Elite Short Stories : voici ce qui arrive à Carla et Samuel

Pourquoi Carla et Samuel se sont-ils séparés ? Voici votre récapitulatif d’Elite Short Stories : Carla Samuel.

Élite la saison 4 n’est plus qu’à un jour d’arriver sur nos écrans, mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il y en a un de plus Histoires courtes d’élite (Elite Historias Brèves) épisode dont nous devons discuter : Carla et Samuel.

Dans le dernier épisode de la série autonome (en quelque sorte) qui se déroule avant les événements de Élite saison 4, les téléspectateurs peuvent rattraper Carla (Ester Expósito) et Samuel (Itzan Escamilla) et leur relation malheureuse. À la fin de la saison 3, le couple était de nouveau en bons termes, Carla sur le point de partir étudier à l’étranger.

Mais que s’est-il passé pour eux pendant l’été ? Samu est-il vraiment allé lui rendre visite ? Carla est-elle revenue ? Est-ce que Carla a même va? Histoires courtes d’élite répond à toutes ces questions – et voici votre récapitulatif.

Carla et Samuel sont-ils toujours ensemble ? ont-ils rompu ?

Carla et Samuel se remettent ensemble dans Elite Short Stories. Image : Netflix

L’épisode commence avec Samu se précipitant à l’aéroport pour essayer d’empêcher Carla de s’envoler pour Londres.

Après qu’elle ait ignoré son appel, il fait ce que ferait n’importe quel humain amoureux dans une comédie romantique et finit par acheter un billet pour qu’il puisse passer la sécurité et la retrouver à la porte d’embarquement. Une fois qu’il l’a trouvée, Samu demande à Carla de rester mais elle insiste sur le fait qu’il ne pourra absolument pas (!) changer d’avis. Il pense qu’il est romantique, elle pense qu’il est désespéré.

Carla lui donne 10 minutes pour la convaincre avant qu’elle ne monte dans l’avion, mais le personnel de l’aéroport révèle qu’il y aura désormais un retard de 7 heures sur le vol de Carla, ce qui signifie que Samu a maintenant 7 heures pour terminer sa mission – même si elle est absolument catégorique qu’il! volonté! ne pas! réussir!

Au lieu d’attendre à l’aéroport, Carla et Samu retournent dans son appartement où ils finissent par jouer à un jeu d’alcool et avoir des relations sexuelles.

Alors qu’ils sont allongés dans leur lit, Samu livre une ligne de dialogue à laquelle tous ces personnages de Hugh Grant et Colin Firth SOUHAITENT auxquels ils avaient pensé à l’époque de la comédie romantique. Après avoir demandé à Carla de prendre le prochain vol pour qu’ils aient plus de temps ensemble, Samu dit : « Je pourrais passer ma vie à te demander de prendre le prochain vol. Chaque matin, je vais te demander de prendre le prochain vol. »

Mais, la bulle éclate bientôt et les deux barbillons commerciaux qui se font clairement mal, laissant Samu bouleversé et incitant Carla à dire la vérité. Devinez quoi? Samu était droite! Elle ne fait pas veux partir, et elle veut lui de lui demander de rester!

Ces sept heures se transforment finalement en une semaine. Carla n’est pas montée dans l’avion (oui !), et elle habite maintenant dans l’appartement de Samu (oui !). Cependant, les choses ne restent pas toujours parfaites dans le monde de Élite (huer!).

Après que Carla et Samu se soient disputés au Lake Club, Samu lui envoie une série de messages vocaux, pensant qu’elle a fait ses valises et est partie. Il les supprime avant qu’elle ne les entende mais cette nuit-là, Carla laisse à Samu un message vocal rompant avec lui. Elle quitte l’appartement, avec Samu au lit écoutant son message.

Et voilà pour l’histoire d’amour de Carla et Samu. Ester Expósito ne reviendra pas pour Élite saison 4, il semble donc que le prochain scénario de Samu puisse jouer au lendemain de sa rupture avec Carla. Je suppose qu’il faudra juste attendre le vendredi 18 juin pour le savoir !

