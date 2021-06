« Elite : Short stories » : ce qui s’est passé dans le chapitre Omar, Ander et Alexis

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La troisième nouvelle de « Élite”Stars Omar (Omar Ayuso), Ander (Arón Piper) et Alexis (Jorge Clemente) et créé le mercredi 16 juin 2021. Ce chapitre spécial est divisé en trois parties, comme les précédentes, et commence avec le couple va à la clinique pour rendre visite à un ami.

Bien que le cancer d’Ander soit en rémission, celui de son ami Alexis persiste, alors le fils de l’ancien directeur de Las Encinas décide de passer l’été avec son partenaire de chimio et de l’aider dans son traitement.

Ander arrive accompagné d’Omar, qui malgré un certain malaise ne le laisse pas seul. Au milieu de la conversation crue, Alexis mentionne que le frère de Nadia était avec quelqu’un d’autre pendant qu’Ander luttait contre sa maladie, incitant Omar à s’asseoir et à s’éloigner.

Peu de temps après, le couple répare les choses et pour lui remonter le moral et l’aider à se vider l’esprit, ils emmènent Alexis à un barbecue dans la nouvelle maison de Rebeka. Mais le plan ne tourne pas rond, puisque le personnage de Jorge Clemente avoue qu’il lui reste encore quelques mois à vivre.

Ander a essayé d’aider son partenaire de chimiothérapie (Photo : Netflix)

L’ADIEU D’ALEXIS

Ander Il lui reproche de lui cacher de telles informations, mais Alexis lui explique qu’il n’y a rien à faire contre la maladie, et après un entretien profond et sincère, il lui dit qu’il a pris la décision de ne pas continuer son traitement.

Visiblement, la nouvelle choque Ander, qui le lendemain se rend à l’hôpital pour parler avec Alexis à la demande de sa mère. Cependant, loin de chercher à le convaincre de continuer les chimiothérapies, elle le soutient dans sa résolution.

Ander Il se tient aux côtés de son ami pendant qu’il parle au médecin, signe sa décharge volontaire et dit au revoir à l’infirmière. Mais sans aucun doute, le moment le plus fort est celui où les deux se disent au revoir. Alexis lui demande de fermer les yeux un instant et s’en va sans rien dire, il ne lui laisse qu’une bague.