Elite saison 6: Netflix confirmé lors de la première de la bande-annonce

Netflix

La sixième saison de Élite se rapproche d’atteindre Netflix et il y a déjà une date de sortie pour sa bande-annonce.

©NetflixPatrick, Mencia et Ari

C’est un fait! Après tant d’attente, la sixième saison de Élite se rapprocherait d’atteindre Netflix. La série, qui compte déjà un total de cinq éditions disponibles, aura de nouveaux épisodes, qui ont été confirmés il y a longtemps. Cependant, ce ne sera que maintenant que les fans de la série recevront les premières nouvelles. Ceci, bien sûr, après la fin dont on a beaucoup parlé qui a laissé la cinquième partie.

Élite, avec sa première première en 2019, a fait tellement sensation qu’elle est devenue l’une des séries les plus parlées et préférées du public. C’est pour ça que Netflix n’a pas hésité à le renouveler pour d’autres éditions au point qu’à l’heure actuelle, il en a déjà cinq disponibles. Son intrigue, l’intrigue qu’elle génère et son grand jeu avec des flashbacks font que les fans restent coincés jusqu’à la fin et plus anxieux quant à ce qui va arriver.

En fait, la même chose s’est produite avec la fin de la cinquième partie. Dans la dernière édition, Élite a laissé les fans en vouloir plus car cela s’est terminé avec l’incarcération de Benjamin. Et, comme si cela ne suffisait pas, la mort de Samu, l’un des rares personnages présents dès la première édition. À tel point que, maintenant, pour la sixième partie, il y a des changements et, bien sûr, de nouveaux visages qui donneront beaucoup à dire.

Cependant, il convient de noter que Il faudra attendre le 19 septembre prochain pour connaître les détails des épisodes. En effet, Netflix a confirmé que ce ne sera que ce jour-là qu’ils publieront le premier aperçu des chapitres. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, ils ont donné d’excellentes nouvelles aux fans de l’Espagne. Eh bien, ils ont annoncé un événement interactif où vous pouvez voir encore plus de détails sur ce qui s’en vient cette saison.

En revanche, quant à la date de sortie, il n’y a toujours pas de nouvelles. Cependant, les fans de Élite Ils étaient déjà ravis d’apprendre qu’il y aura de nouveaux détails. Que oui, la vérité est que Le départ d’Itzan Escamilla en a attristé plus d’un. Et, bien qu’au début cela n’ait pas été entièrement confirmé, il y a quelques mois, depuis l’Instagram officiel de la série, ils ont assuré que l’acteur ne reviendrait plus, donc son personnage est effectivement mort.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂