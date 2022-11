Elite, saison 6 : mèmes et réactions à l’avant-première sur Netflix

Netflix

Netflix a sorti le sixième volet d’Elite, quelques mois seulement après le cinquième volet, et les fans ont partagé leur ressenti sur les réseaux.

©NetflixElite, saison 6 : memes et réactions à la première sur Netflix.

service de diffusion en continu Netflix accueilli la sixième saison de Élite, la série espagnole devenue à l’époque l’une des plus populaires au monde. Le temps a passé et il y a eu de multiples changements au sein de la production, mais l’histoire continue à sa manière et nous avons déjà les nouveaux épisodes disponibles dans le catalogue. Compte tenu de cela, les fans se sont exprimés via les réseaux sociaux avec des mèmes amusants.

Le cinquième volet du programme est sorti en avril de cette année, mais la surprise est venue en octobre 2021 lorsque la plateforme a officiellement annoncé un renouvellement pour la partie 6. Une situation similaire s’est produite fin octobre lorsqu’ils ont annoncé que l’émission aurait une saison. 7. En fait, son créateur Carlos Montero a déclaré qu’il travaillait sur « Au moins dix saisons »car ils sont avancés dans les scripts.

Le nouveau lot d’épisodes survient après la mort de Samuel et à Las Encimas, ils font face au nouveau parcours avec un lifting qui vise à dissimuler les catastrophes passées. Cependant, le conflit dans les salles de classe s’avère systémique : racisme, sexisme, violence domestique et LGTI-phobie sont quelques-uns des graves problèmes qui parcourent les couloirs de la prestigieuse école cette saison. Si les responsables du système n’interviennent pas activement pour résoudre ces problèmes, les étudiants eux-mêmes devront le faire.

Auparavant, le programme avait annoncé plusieurs signatures intéressantes : Ander Puig (Être ou ne pas être, Le voyage), Carmen Arrufatu (HIT, Innocence), Álvaro de Juana (HIT, Luimélia), Ana Bokesa (Chapitre Zéro, Celui qui arrive) Oui Alex Pastrana (Bienvenue à Eden, La Protégée). Ils rejoindront le casting déjà composé de André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou et Manu Ríos.

Dès ce vendredi 18 novembre, saison 6 de Élite Il est déjà disponible sur la plateforme. Netflix. Pour le moment, aucune information officielle concernant le septième épisode n’a été publiée, mais des nouvelles sont attendues prochainement. En attendant, nous vous apportons ici certaines des réactions que les fans ont eues pour les nouveaux épisodes. Regarde-les!

+Mèmes et réactions à la saison 6 d’Elite

