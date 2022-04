« Elite » Saison 6: date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Après le fin choquante et tragique de la cinquième saison de « Elite »qui a laissé la voie préparée pour le sixième versement ce qui a déjà été confirmé par Netflixles fans de la série espagnole créée par Carlos Montero et Darío Madrona se posent de nombreuses questions sur les prochains épisodes.

Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé jusqu’à présent, mais le dernier chapitre, où Samu envisage son prochain mouvement avec la carte SIM, Cruz donne des conseils d’amour à Ivan, et Caye essaie de soutenir Isadora, comprend plusieurs indices.

Cependant, fin janvier 2022, Netflix a présenté les acteurs qui rejoindront le casting à partir de la sixième saison de « Élite”. Il s’agit d’Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Alex Pastrana et Ander Puig. Qui joueront-ils ?

Omar et Rebeka à la fin de la cinquième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 6 DE « ELITE » ?

À la fin de la cinquième saison de « Élite», lorsque Samuel refuse de lui donner la preuve qui incrimine Benjamin, il tente de lui soutirer l’information et en pleine lutte, Samu tombe au sol, se cogne la tête et finit dans la piscine.

Lorsque Patrick apparaît, il essaie d’aider sa compagne, mais son père lui dit que la meilleure chose pour la famille est de le laisser à l’hôpital. Bien qu’Ari, Mencía, Omar et Rebe arrivent à temps pour l’éviter, tout semble indiquer qu’il est trop tard. Que va-t-il se passer dans la sixième saison de « Elite » ?

Samuel, est-il vraiment mort ? Benjamin a été arrêté, mais va-t-il payer pour ses crimes et user de son pouvoir pour échapper à la justice ? Que va-t-il arriver à Mencía et Rebe ? Qu’adviendra-t-il de Patrick, Iván et Ari ? Cayetana va enfin se donner une chance avec Felipe, leur relation va-t-elle s’arranger ? Avec le soutien de Phillip, Isadora dénonce ses agresseurs, obtiendra-t-elle justice ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE « ELITE »

La sixième saison de « Élite” n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ELITE 5 »

Miguel Bernardeau comme Guzman Nunier Osuna

Aron Piper comme Ander Munoz

Claudia Salas dans le rôle de Rebeka Lopez de Gallegos

Georgina Amorós dans le rôle de Cayetana Grajera Pando

Carla Diaz comme Ari Blanco Commerford

Manu Ríos comme Patrick Blanco Commerford

Martina Cariddi comme Mencía Blanco Commerford

Pol Granch comme Philippe Florian Von Triesenberg

Diego Martin comme Benjamin Blanco

Valentina Zenere comme Isadora

André Lamoglia comme Ivan

Adam Nourou comme Bilal

Álvaro de Juana

Carmen Arrufat

Ana Bokesa

Alex Pastrana

Ander Puig

Carmen Arrufat, 19 ans, est l’une des nouvelles actrices que « Elite » aura dans sa sixième saison. (Photo : Netflix).

QUAND SERA LA SAISON 5 DE « ELITE » PREMIERE?

La sixième saison de « Élite” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront probablement dans le courant de la 2023.