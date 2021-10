Elite saison 6 : Date de sortie, casting, spoilers et actualités sur la série Netflix

Y aura-t-il une saison Elite 6 sur Netflix ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de l’émission espagnole.

Élite la saison 5 n’est même pas encore sortie et Netflix a déjà révélé que la série espagnole reviendrait pour une sixième saison.

Depuis la première saison de Élite est sorti en 2018, les téléspectateurs du monde entier ont été fascinés par le drame pour adolescents. Il raconte l’histoire fictive d’une prestigieuse école de Madrid appelée Las Encinas, où l’argent, le meurtre et le chaos régissent la vie de ses étudiants. Élite la saison 5 devrait sortir en 2022 et maintenant nous savons que la saison 6 d’Elite est également en route.

LIRE LA SUITE: Explication de la fin de la saison 4 d’Elite : qu’arrive-t-il à chaque personnage ?

Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur Elite saison 6, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et les nouvelles sur ce qui va suivre après la saison 5.

Quand est-ce que Élite la saison 6 sort sur Netflix ?

Elite saison 6 : date de sortie, casting, bandes-annonces, spoilers et actualités. Image : Netflix

Quand est le Élite date de sortie de la saison 6 ?

En octobre 2021, Netflix a tweeté : « Grande nouvelle : Elite a été renouvelée pour la saison 6 ! » Le service de streaming international a ensuite ajouté: « Et en décembre, trois nouvelles histoires courtes seront publiées: 15 décembre – Phillipe, Caye et Felipe 20 décembre – Samuel & Omar 23 décembre – Patrick. » En d’autres termes, non seulement il y a plus Élite à attendre avec impatience, mais aussi des histoires plus courtes.

Quant à quand Élite la saison 6 va tomber, nous attendons toujours une date de sortie de la saison 5. Nous pensons que la saison 5 tombera en 2022, donc notre pari est que la saison 6 sortira en 2023. Cependant, étant donné qu’elle a déjà été annoncée, elle pourrait sortir à un moment donné plus tard l’année prochaine.

Grande nouvelle : Elite a été renouvelé pour la saison 6 ! Et en décembre, trois nouvelles histoires courtes sortiront :

15 décembre – Phillipe, Caye et Felipe

20 décembre – Samuel & Omar

23 décembre – Patrick pic.twitter.com/wEq7cdXR3h – Netflix (@netflix) 28 octobre 2021

Qui sera dans le Élite le casting de la saison 6 ?

Tout dépendra de qui s’en sortira Élite saison 5 vivante. Avec seulement deux acteurs originaux restants dans la série maintenant, nous pensons qu’Itzan Escamilla (Samul) et Omar Shana (Omar) pourraient enfin dire au revoir à la série étant donné que leurs deux personnages seront probablement diplômés de Las Encinas dans la saison 5.

Notre meilleur pari est que Claudia Salas (Rebe) et Georgina Amorós (Caye) quitteront également le spectacle. On ne sait pas encore si Manu Rios (Patrick), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía) et Pol Granch (Phillipe) resteront en poste.

Ailleurs, l’actrice argentine Valentina Zenere, l’acteur brésilien André Lamoglia et l’acteur français Adam Nourou rejoignent tous le casting de la saison 5 en tant que Sofia, Gonzalo et Eric respectivement et pourraient rester pour la saison 6.

Que se passera-t-il dans Élite saison 6 ?

Il n’y a pas de nouvelles sur le Élite l’intrigue de la saison 6 n’est pas encore terminée, vous devrez donc regarder de près la saison 5 pour deviner ce qui va se passer ensuite. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que Netflix et le casting confirmeront quoi que ce soit. Une chose est sûre cependant, le chaos, les cliques et les activités criminelles vous attendent.

Y’a-t-il un Élite bande-annonce de la saison 6 encore?

Il n’y a pas de Élite bande-annonce de la saison 6 pour le moment mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura une.

Sur le podcast cette semaine, nous sommes rejoints par Mia de Pom Pom Squad et Phoenix de Softcult. Dans cet épisode, Mia et Phoenix parlent de leurs expériences avec l’enseignement à domicile, de qui ils sont sortis pour la première fois, pourquoi les scènes hardcore prospèrent dans les petites villes, établissant des liens avec d’autres personnes queer à travers la musique, tombant amoureux de votre meilleur ami et étant pris pour le « meilleur ami hétéro » dans un club gay. Écoutez ci-dessous et abonnez-vous en cliquant sur l’image après le saut.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂