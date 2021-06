L’histoire d’Armando est-elle vraiment terminée ? Ander et Guzmán sont-ils partis pour de bon ? Ce sont toutes nos questions brûlantes d’élite.

Élite la saison 4 vient peut-être de sortir sur Netflix, mais nous avons déjà bingé les huit épisodes et nous avons beaucoup de questions.

Élite la saison 4 commence avec Samuel, Guzmán, Ander et Rebe qui reprennent tous leur dernière année d’école aux côtés d’Omar. Cayetana travaille maintenant comme femme de ménage à Las Encinas et Phillipe, membre de la royauté européenne, a rejoint l’école. Si cela ne suffisait pas, il y a un nouveau directeur, Benjamin, et ses trois enfants, Patrick, Ari, Mencía, se sont également tous inscrits à Las Encinas.

Naturellement, il ne faut pas longtemps pour que le scandale, le crime et le meurtre se déroulent. La nouvelle saison tourne autour du mystère de qui a attaqué Ari et tout est révélé dans la finale de la saison. Cependant, la fin nous a laissé plusieurs questions sans réponse.

Dans cet esprit, voici une longue liste de questions auxquelles nous avons désespérément besoin d’une réponse dans Élite saison 5.

Elite saison 5 : Toutes les questions de la saison 4 qui demandent des réponses.

1) Le corps d’Armando sera-t-il retrouvé ?

Guzmán abat Armando dans le Élite finale de la saison 4 dans le but de protéger Ari. Les derniers plans de l’épisode montrent Samuel et Rebe aidant Guzmán à cacher le corps d’Armando en y attachant des poids et en le jetant dans le lac. Armando s’effondre et l’épisode se termine avec Guzmán semblant s’en tirer avec un meurtre.

Étant donné que Guzmán a dit à Ari qu’Armando s’était enfui et qu’il ne pouvait pas le trouver, il est possible que les gens recherchent Armando dans la saison 5. Ses parents entreront-ils dans la photo à la Meryl Streep dans De gros petits mensonges? Philippe voudra-t-il qu’on le retrouve ? Son corps flottera-t-il d’une manière ou d’une autre à la surface du lac ? Nous avons besoin de réponses.

2) Ari et Mencía apprendront-ils ce qui est vraiment arrivé à Armando ?

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Ari n’a aucune idée qu’Armando est mort et Mencía non plus. Avec Rebe et Mencía qui sortent ensemble et Ari et Samuel toujours amoureux, nous imaginons que ce n’est qu’une question de temps avant que Rebe ou Samuel ne laissent échapper ce qui s’est passé. Les sœurs seront probablement encore traumatisées par ce qu’Armando leur a fait et Rebe et Samuel voudront les réconforter.

Selon vous, qui sera le premier à craquer ?

3) Samuel et Ari vont-ils être en couple ?

Dans la finale de la saison 4, Samuel met fin à sa liaison avec Ari pour qu’elle puisse être avec Guzmán. Il veut arrêter de blesser son ami et croit qu’Ari ne l’aimera jamais vraiment à cause de leur différence de classe. Cependant, Guzmán pense qu’Ari aime Samuel et rompt avec elle, avant de quitter Madrid pour voyager avec Ander.

Avec Samuel et Ari tous deux célibataires, peuvent-ils enfin avoir une relation ?

4) Guzmán et Ander ont-ils quitté la série pour de bon ?

Oui. Après quatre saisons, il semble que Guzmán (Miguel Bernardeau) et Ander (Arón Piper) aient officiellement quitté la série. Dans le dernier épisode, les meilleurs amis décident de terminer leur dernière année plus tôt et de partir en voyage ensemble. Cependant, si le corps d’Armando est retrouvé, Guzmán et Ander seront sûrement rappelés à Madrid pour interrogatoire ? Quelle est la vérité?

5) Omar trouvera-t-il un nouvel amour maintenant qu’Ander est parti ?

Depuis Élite a fait ses débuts pour la première fois, Ander et Omar ont été l’un des couples principaux de la série. Maintenant qu’Ander est parti en voyage et que le couple a décidé de ne pas faire de longues distances, Omar cherchera-t-il l’amour ailleurs ? Il pourrait tenter de raviver sa romance avec Patrick, trouver l’amour ailleurs ou simplement se concentrer sur la réussite de sa dernière année.

Quelque chose nous dit que plus de romance sera sur les cartes.

6) Patrick cherchera-t-il à se venger d’Omar ?

Bien qu’ils aient parfois été proches dans la saison 4, les choses ont mal tourné entre Omar et Patrick, lorsque Omar et Ander ont choisi de mettre fin à leurs aventures respectives avec Patrick. Au début de la saison 5, il est probable que Patrick se sentira toujours amer à propos de la façon dont Omander l’a traité et il pourrait essayer de saboter Omar à l’école et dans sa vie amoureuse.

Notre pari est que Patrick et Omar se disputent un nouvel amour dans la saison 5.

7) Philippe restera-t-il dans la série ?

Après que Philippe a agressé sexuellement Cayetana, elle met officiellement fin aux choses avec lui à la fin de Élite saison 4. Son histoire semble alors se terminer avec lui face à ses actions et appelant la fille qu’il a précédemment agressée sexuellement pour s’excuser. À l’avenir, on ne sait pas si Phillip restera à Las Encinas, avec ses crimes exposés, ou partira.

Dans l’état actuel des choses, Pol Granch, qui incarne Phillipe, n’a rien dit sur son avenir dans la série.

8) Rebe et Mencía peuvent-ils s’aimer en paix maintenant ?

Tout au long de la saison 4, la relation de Rebe et Mencía est mise à l’épreuve par les mensonges de Mencía sur son travail du sexe et la manière dont Amando la soudoie pour qu’elle continue à le faire. Armando étant maintenant mort, Rebe et Mencía peuvent-ils enfin s’aimer en paix, ou un autre drame est-il sur le point de se dérouler?

Connaissance Élite, notre nouveau couple préféré est loin d’être en sécurité.

9) La mère de Rebe arrêtera-t-elle un jour de vendre de la drogue ?

Dans la saison 4, Rebe croit d’abord que sa mère a cessé de vendre de la drogue pour être une meilleure mère. Cependant, peu de temps avant, nous apprenons que la mère de Rebe lui a menti. Au début de la saison 5, continuera-t-elle sa vie de criminel ou trouvera-t-elle un nouveau moyen de gagner de l’argent comme elle l’avait promis auparavant ?

Si Armando est retrouvé et que Rebe risque une peine de prison dans la saison 5, nous pensons que Sandra prendra la chute pour elle.

10) Que va faire Benjamin maintenant qu’il connaît le travail du sexe de Mencía ?

Dans l’une des dernières scènes de la saison 4, Mencía et Ari révèlent à Benjamin qu’elle se livre au travail du sexe et expliquent exactement ce qui s’est passé avec Armando. Nous voyons ensuite Benjamin briser une table de colère mais on ne sait pas si sa colère est dirigée contre Mencía ou Benjamin ?

Punira-t-il Mencía dans la saison 5 ou, ne réalisant pas qu’il est mort, cherchera-t-il à retrouver Armando et à le mettre derrière les barreaux ?

11) Benjamin restera-t-il principal ?

La seule raison pour laquelle Benjamin a été employé comme directeur de Las Encinas était de mettre fin aux scandales qui ont eu lieu lorsque Azucena était directeur. Cependant, avec le travail du sexe mineur, les meurtres et les expériences de mort imminente qui se produisent sous sa surveillance, les gouverneurs de l’école voudront-ils toujours que Benjamin soit au pouvoir?

Azucena pourrait éventuellement être ramené dans la saison 5 pour travailler à ses côtés.

12) Samuel et Omar seront-ils enfin diplômés ?

Autant nous avons apprécié que la moitié du casting reste un an en arrière, nous ne sommes pas sûrs que Samuel et Omar puissent de manière convaincante rester à l’école beaucoup plus longtemps. Notre espoir est que la saison 5 verra enfin nos deux derniers personnages originaux diplômés.

« Il était temps ! » selon les mots de Sarah Harding.

13) Cayetana est-elle sur le point de commencer une carrière de créatrice de mode ?

La saison 4 met en valeur les talents de Cayetana en tant que créatrice de mode et se termine avec Ari la chargeant de créer une tenue pour le réveillon du Nouvel An. Au début de la saison 5, nous imaginons qu’Ari voudra plus de tenues de Caye et, au fur et à mesure que Caye construit son profil, beaucoup plus de gens voudront également porter ses créations.

Quelqu’un peut-il également s’assurer que Caye ne sort pas avec des meurtriers ou des violeurs dans la saison 5. Notre ange mérite une pause.

14) Qu’est-il vraiment arrivé à Ari, la maman d’Ari, Patrick et Mencía ?

Au début de la saison 4, il est révélé que la mère d’Ari, Patrick et Mencía est décédée dans un accident de voiture après la disparition de Mencía et que Patrick et sa mère sont allés la chercher. Patrick a également été grièvement blessé pendant deux ans. Benjamin et Patrick semblent blâmer Mencía pour ce qui s’est passé, mais si quelqu’un d’autre était responsable ?

Patrick a plusieurs accès de colère dans la saison 4. L’un de ses accès de colère aurait-il pu entraîner l’accident ? De plus, que faisait vraiment Mencía avant de déménager à Las Encinas ? Était-elle juste une enfant sauvage qui a disparu ? Ou y a-t-il plus?

15) Comment les nouveaux personnages seront-ils intégrés dans la série ?

Jusqu’à présent, trois nouveaux personnages ont été annoncés pour la saison 5. L’actrice argentine Valentina Zenere jouera Sofia, l’acteur français Adam Nourou jouera Eric et l’acteur brésilien André Lamoglia jouera Gonzalo. C’est tout ce que nous savons cependant. Seront-ils des personnages d’une année scolaire différente du reste de la distribution? Seront-ils de nouveaux intérêts amoureux?

Quels sont vos espoirs pour les nouveaux étudiants ?

16) La saison 5 est-elle la dernière saison ?

Élite la saison 4 se termine à mi-chemin des personnages restants l’année dernière. Élite la saison 5 se terminera probablement avec Samuel, Omar et le reste des personnages principaux qui terminent leurs études et quittent la série en conséquence. Avec la disparition de la distribution d’origine, Elite continuera-t-il avec une nouvelle génération ou la série emblématique touche-t-elle à sa fin ?

Pourrait Élite travailler avec un nouveau casting?

Qu’est-ce que tu penses? En avons-nous manqué ?

.

