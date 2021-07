Elite Saison 5 : Le tournage a commencé ! Date de sortie, distribution, détails de l’intrigue

– Publicité –



Une série à succès permet aux jeunes comédiens de voyager à des événements et d’être acteurs de promotion. Il n’est pas surprenant que les acteurs d’Elite aient développé des amitiés étroites. C’est déjà arrivé avec la première génération. Plusieurs couples ont émergé, dont Alvaro Rico, Esterexposito, Maria Pedraza et Jaime Lorente. Vous pouvez souvent les voir publier des photos sur les réseaux sociaux dans de nombreux scénarios différents. Ils sont tous devenus plus occupés par leur travail, ce qui a contribué à réduire l’excitation initiale de l’amour.

Une histoire similaire se poursuit avec les débutants de la quatrième saison d’Elite. Ces nouveaux visages partagent leur joie depuis des mois en publiant des photos de différents moments ensemble.

Martina Cariddi et Carla Diaz ont montré qu’elles étaient devenues des amies proches au fil des ans après avoir accepté de produire la série à succès Netflix. Manu, Patrick, est aussi fréquemment vu dans les flux Instagram. Tout récemment, le trio est parti en vacances à Ibiza pour rendre visite à des amis. Il semble que le tournage de la cinquième saison soit terminé. Ou il pourrait s’agir d’une pause temporaire qui reprendra bientôt.

Martina Cariddi est cependant fière d’avoir récemment publié une collection derrière les caméras d’Elite sur le réseau social. Le message comprenait une note d’amour aux membres de la distribution, « Merci, collègues. »

Les images pourraient être de la quatrième saison. Cependant, certaines photos de membres de la distribution nous font croire qu’il s’agit d’images des coulisses de ce qui, espérons-le, sera le cinquième opus. Ci-dessous, le message de Martina.

Valentina Zerre et Andre Lamoglia affronteront les deux nouvelles Elites. De leur côté, il est certain que Carla Diaz/Manu Rios/Martina Cariddi et Pol Grinch – qui n’ont pas encore fait de voyage ensemble mais étaient présents lors d’un récent événement promotionnel à Paris – reviendront en Ari et Mencia dans la saison 5.

Le trio d’interprètes chargés de commander les Benjamins s’éclate à Ibiza et se vante d’amitiés, de vacances et de quelques changements dans leur « look » qui pourraient également être la preuve que le tournage est terminé.

– Publicité –