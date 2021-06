Elite saison 4 nous présente Ari et elle attire le regard de Guzman et Samuel. Est-ce qu’elle finit morte ou vivante ?

Élite est de retour avec un nouveau mystère et Élite la saison 4 se concentre sur ce qui arrive à Ari et quel personnage en est responsable.

Élite la saison 4 nous présente un éventail de nouveaux personnages. Ari (Carla Díaz) et Patrick (Manu Rios) sont des jumeaux transférés à Las Encinas avec leur sœur cadette Mencía (Martina Cariddi). Et il ne faut pas longtemps avant qu’Ari, Patrick et Mencía rencontrent chacun nos personnages préférés, tombent amoureux d’eux et s’impliquent dans le drame et le scandale auxquels ils sont tous sujets.

Le premier épisode passe au réveillon du Nouvel An où Ari a été retrouvé face contre terre dans un lac. Voici ce qui s’est passé.

Ari meurt-il dans Elite saison 4 ? – SPOILS CI-DESSOUS

Elite saison 4 : Qui a attaqué Ari ? La fin expliquée. Image : Netflix

Non. Ari s’en sort Élite saison 4 vivante mais elle est brutalement attaquée. Ne vous inquiétez pas cependant, bien que Guzmán et Samu tombent tous les deux amoureux d’Ari et se battent pour elle, ils n’ont rien à voir avec sa presque mort. Le coupable est Armando, que nous rencontrons pour la première fois lorsque Mencía se tourne vers le travail du sexe après que son père a coupé son allocation. Armando est le premier client de Mencía.

Au fur et à mesure que la saison avance, Armando commence à faire chanter Mencía et menace de dire à son père comment elle gagne autant d’argent. Dans la finale de la saison, à la fête du Nouvel An, Armando affronte Mencía seul sur la jetée au bord du lac. Lorsque Mencía refuse d’avoir des relations sexuelles avec Armando, il commence à l’attaquer.

Remarquant ce qui se passe de loin, Rebe se précipite vers la jetée et envoie Armando dans un bateau. Elle et Mencía s’enfuient alors mais Ari, qui a également vu ce qu’Armando a fait, se rend sur la jetée et lui dit qu’elle appelle son père pour lui exposer ce qu’Armando a fait. Armando commence alors à battre Ari.

Guzmán repère alors ce qui se passe et se précipite pour sauver Ari. Armando s’enfuit et, bien qu’Ari soit grièvement blessé, elle est en vie. Guzmán lui demande d’attendre là-bas et il part à la recherche d’Armando. Guzmán aperçoit Armando dans un entrepôt de bateaux et, sans réfléchir, le tue avec un pistolet lance-fusées.

Pendant ce temps, Ari essaie de se lever sur la jetée et tombe face la première dans l’eau. Lorsque Guzmán retourne à la jetée, il pense qu’Ari est retourné à la fête. Sans le savoir, il la laisse dans l’eau et revient à la fête. Il dit à Samu et Rebe ce qu’il a fait et ils acceptent de l’aider à le couvrir. Ils jettent secrètement le cadavre lesté d’Armando dans le lac.

Avant de cacher le corps, les gens se rendent compte qu’Ari a disparu et les ambulanciers paramédicaux et la police la trouvent presque morte dans le lac. Ils la sauvent à l’hôpital et quand elle est à nouveau consciente, Guzmán ment et lui dit qu’Armando s’est simplement enfui. Nous devrons attendre la saison 5 d’Elite pour savoir si Ari et Mencía découvriront ce que Samu, Guzmán et Rebe ont fait.

