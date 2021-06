Elite saison 4: l’erreur impardonnable de la quatrième saison qui a failli ruiner la série

Le retour d’Elite sur Netflix avec sa quatrième saison est passé presque inaperçu : la série est redevenue tendance avec ses nouveaux épisodes et a suscité des réactions de toutes sortes avec sa première ce vendredi. Entre les commentaires il y avait aussi des critiques et les plus exigeants pensent que les tout nouveaux chapitres ont u

Le retour du drame espagnol a connu d’importantes modifications à commencer par sa distribution. Le nouveau directeur de Las Encinas, Benjamin Blanc (Diego Martín), est venu au centre avec ses trois enfants : Ari (Carla Diaz), Mencia (Martina Cariddi) et Patrick (Manu Rios). Précisément ce dernier était parmi les personnages qui ont le plus attiré l’attention.

Ils reprochent à la quatrième saison d’Elite une erreur dans l’intrigue : trop de sexe

Cependant, les changements ont également atteint les scripts et de nombreux analystes se sont mis d’accord sur quelque chose : plus de sexe et moins d’histoire. Allvaro Onieva, de Out of Series, a déclaré que le programme il se parodie et Elite 4 est a « De toute évidence des acteurs plus âgés pour jouer des adolescents, des costumes exagérés à la limite du déguisement, et une collection d’excuses ridicules pour se déshabiller ».

De la même manière, Mikel Zorrilla de Espinof était d’avis que « Cette fois, cela donne le sentiment que le vrai fil conducteur de la saison est les hauts et les bas sexuels des protagonistes et non ce mystère habituel de la marque maison dans Elite ». Le commentaire regarde aussi avec « Je me méfie un peu de l’avenir de la série ».

Omar et Ander dans Elite saison 4 sur Netflix (images Netflix)

El Confidencial, à travers l’éditorial de Berto Molina, a comparé la saison en cours avec les précédentes et a fait la même erreur : « Jusqu’à présent, le sexe entre enfants était crédible et correspondait à leurs sentiments et à leur personnalité, mais maintenant tout est là, je te comprends, ici je te tue, sans aucun sens ».

Il a également ajouté que la sexualisation totale de la série « jouer contre ».

Finalement, Miquel Unzué de TVienes a souligné que les années précédentes, le sexe faisait partie de l’intrigue et qu’en cela, c’est l’intrigue. « La nudité n’est pas un crime ou quelque chose qui devrait nous scandaliser du tout. Cependant, il est évident que son utilisation gratuite en raison d’un contexte morbide et sans justification érode la qualité du produit », a-t-il conclu.

