Y aura-t-il une saison Elite 4 sur Netflix? Voici tout ce que vous devez savoir.

Élite La saison 3 vient peut-être de sortir, mais les fans supplient déjà Netflix de publier la saison 4 du thriller pour adolescents.

Dès la sortie de la série espagnole à succès en 2018, les gens du monde entier ont été instantanément saisis par le meurtre de Marina et le drame qui l’a suivi. Depuis lors, la série nous a donné beaucoup plus de scandales et la saison 3 semble bien clore les choses alors que nous découvrons qui a tué Polo.

LIRE LA SUITE: La distribution d’élite confirme que la saison 4 comprendra une toute nouvelle distribution

La saison 4 a maintenant été officiellement renouvelée, mais un certain nombre de membres de la distribution ne reviendront pas. Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia) et Jorge López (Valerio) ont tous quitté la série.

Les dernières nouvelles? Le tournage de la saison 4 est en cours, mais il aurait été interrompu en août après qu’un membre d’équipage ait été testé positif au COVID-19.

Les nouveaux membres de la distribution ont également été annoncés. Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios et Pol Granch rejoindront le reste du casting dans la saison 4.

Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur Elite saison 4, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et les nouvelles sur ce qui va suivre la saison 3.

Quand est-ce Élite la saison 4 sort-elle sur Netflix?



Elite saison 4: date de sortie, distribution, spoilers et actualités sur la série Netflix. Image: Netflix, @alvaroricoladera via Instagram

Y aura-t-il un Élite saison 4?

Oui. En mai 2020, Netflix s’est rendu sur Twitter pour confirmer officiellement que la saison 4 arrive avec une vidéo avec les acteurs qui sont toujours dans l’émission. Non seulement cela, mais en janvier 2020, le site d’information espagnol populaire Bluper a rapporté que les saisons 4 et 5 étaient déjà en production chez Netflix. En d’autres termes, il semble que nous en ayons beaucoup plus Élite à espérer dans l’avenir.

LIRE LA SUITE: QUIZ: Quel type d’élite serait votre petit ami?

Quand est le Élite date de sortie de la saison 4?

Il n’y a pas de nouvelles officielles concernant un Élite date de sortie de la saison 4 pour le moment. La saison 1 est sortie le 5 octobre en 2018, la saison 2 est sortie le 6 septembre en 2019 et la saison 3 a été abandonnée le 13 mars en 2020. Compte tenu de la variabilité de toutes les dates de sortie jusqu’à présent, on ne sait pas avec certitude quand la saison 4 sortira.

Le 22 décembre 2020, Netflix a annoncé que le tournage de la saison 4 était officiellement terminé. Dans cet esprit, nous estimons que la saison pourrait chuter au premier semestre 2021.

Qui sera dans le Élite casting de la saison 4?

Avant la sortie de la saison 3 d’Elite, les acteurs et actrices originaux ont révélé que la saison 4 comportera une toute nouvelle distribution. Dans une vidéo sur la saison 3, Georgina Amorós (Cayetana) a expliqué: « C’est une saison où le cycle est terminé. Un autre commence ». Alvaró Rico (Polo) a également confirmé: « C’est la fin définitive de l’évolution des personnages. »

La nouvelle est venue après que Fuera de Series a rapporté que Élite la saison 3 serait la dernière saison avec le casting principal et la saison 4 aura un tout nouveau casting similaire au drame britannique pour adolescents Skins. En l’état, il n’y a aucune information sur qui apparaîtra dans la nouvelle classe de Élite. Cependant, il semble que la moitié de la distribution originale fera toujours partie de la série.

Le 19 mai, Netflix a tweeté: « Découvrez les coulisses de Élite Saison 3 comme Ester, Danna, Alvaro, Mina et Jorge disent au revoir « aux côtés d’un montage d’Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia) et Jorge López (Valerio) tous se déchirent alors qu’ils passent leurs derniers jours sur le plateau. Non, je ne pleure pas.

Heureusement, Itzan Escamilla (Samu), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Shana (Omar), Claudia Salas (Rebeca), Georgina Amorós (Cayetana) sont tous sur le point de revenir Élite saison 4 cependant. Ils sont tous apparus dans la vidéo confirmant que la série a été renouvelée.

Annoncé dans un tweet le 20 juillet, quatre nouveaux acteurs rejoindront le casting de la saison 4. Manu Dios, Pol Granch, Carla Díaz et Martina Cariddi joueront tous de nouveaux personnages à Las Encinas. Les noms de leurs personnages n’ont pas encore été révélés.

On ne sait actuellement pas si les nouveaux arrivants de la saison 3 Sergio Momo (Yeray) et Malick (Leïti Sène) seront de retour également.

Que se passera-t-il dans Élite saison 4?

Voyant comme Élite la saison 4 mettra en vedette une distribution principalement nouvelle, on ne sait pas encore quelle sera l’intrigue. Étant donné que la saison 3 se termine avec Guzmán, Samuel, Rebeca, Ander et Omar tous encore à Las Encinas, nous imaginons que la saison 4 explorera ce qui leur arrive lorsqu’ils se croisent avec un tout nouvel ensemble d’étudiants.

Nous vous tiendrons au courant dès que les théories, les spoilers et les nouvelles se matérialiseront.

Y’a-t-il un Élite bande-annonce de la saison 4 encore?

Actuellement, il n’y a pas de bande-annonce pour la quatrième saison de Élite mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura.

