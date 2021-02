Elite Saison 4: date de première sur Netflix, bande-annonce, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Ce sera la même école, mais de nombreux visages seront différents dans la quatrième saison de « Élite», La deuxième série espagnole la plus regardée sur Netflix.

En principe, la société de streaming a confirmé le 22 mai 2020 le renouvellement de «Élite« Pour une quatrième saison, deux mois après la première du volet précédent et quelques jours après le licenciement des acteurs qui ne feront plus partie de l’émission. Depuis lors, les nouvelles sont allées et venues, jusqu’à ce que les enregistrements aient officiellement commencé début août de la même année, avec plusieurs visages familiers et d’autres à connaître. Las Encinas n’est que partiellement renouvelée.

Que se passera-t-il dans la quatrième saison de « Elite »? Voici absolument tout ce que vous devez savoir sur les prochains épisodes de la série espagnole, créée par Carlos Montero et Darío Madrona, produite par Zeta Studios et vue à la fois dans la péninsule ibérique et dans le reste du monde.

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 4 DE «ELITE»?

Seulement, ils sont revenus à Las Encinas (Photo: Elite / Netflix)

Pour savoir ce qui se passera dans les prochains chapitres de « Élite», Vous devez d’abord vous référer à ses événements les plus récents.

Après la clôture des enquêtes sur la mort de Polo et Marina, plus d’un personnage a choisi une voie différente pour retourner à Las Encinas. Tellement de Nadia, lun Quoi Carla voyagé à l’étranger pour commencer ses études universitaires, tandis que Valerio a été laissé en charge des affaires de la famille «Marquesa». Aucun d’entre eux ne réapparaîtra dans la quatrième saison de « Élite».

Qui reviendra? Guzmán, Samuel, Rebeka, Ander et Omar feront le voyage de retour et en tant que personnes âgées. Dans le cas des trois premiers, ils avaient perdu l’année précédente après avoir été expulsés pour mauvaise conduite, mais maintenant ils retrouveront leur place dans l’école la plus exclusive d’Espagne. Dans le cas d’Ander, après avoir manqué une grande partie de la dernière année scolaire en raison de son traitement contre le cancer, il reprendra les cours aux côtés de ses amis et d’Omar, qui entreront d’une manière ou d’une autre dans l’institution dont sa sœur a récemment obtenu son diplôme.

Cayetana sera également vue à Las Encinas, bien que non plus simplement comme une autre étudiante, mais comme une employée de nettoyage après avoir rejeté l’offre des mères de Polo de payer ses études.

Pour résumer ce qui précède, la question de la rigueur est: quel événement marquera cette année d’études? Alors que la première saison a été délimitée par le meurtre de Marina; le second, pour la disparition de Samuel; et le troisième, pour la mort de Polo; Seul un événement aussi grand peut justifier la réouverture de Las Encinas. Quelqu’un d’autre mourra-t-il? Y aura-t-il un autre crime à couvrir? La seule certitude est que les problèmes sont loin d’être résolus.

« (Le quatrième) n’est pas une saison de transition, on y va avec toute la charge. C’est une saison avec beaucoup d’entité. Nous avons trouvé un équilibre vraiment cool entre la force que les nouveaux apportent et le casting original. Dès l’écriture, il a été très difficile d’y parvenir, car parfois le déséquilibre était là, mais c’est une saison très puissante et cela montre que ‘Élite‘elle est bien vivante»A déclaré Montero à FormulaTV en décembre.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « ELITE »

La quatrième saison de « Élite»N’a pas encore de bande-annonce officielle. Pour l’instant, nous vous laissons quelques vidéos des versements précédents.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 4 DE « ELITE »

Tout d’abord, il faut confirmer qui ne reviendra pas à Las Encinas: Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia) et Jorge López (Valerio). Pour des raisons évidentes, Álvaro Rico (Polo) non plus. Pour les virer, Netflix a partagé la vidéo suivante:

Les acteurs qui réapparaîtront la saison prochaine sont: Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeka), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar) et Itzan Escamilla (Samuel). Tous jouent la vedette dans la vidéo suivante, où ils disent également qu’ils ont déjà les scripts pour les nouveaux chapitres de « Élite».

Avec eux, Netflix présentera Carla Díaz (« Le prince », « Le pensionnat »), Manu Ríos (« Chiringuito de Pepe »), Martina Cariddi (« Tant que la guerre dure », « Le gardien invisible »), Pol Granch (« X Factor « ), Andres Velencoso («Edha», «Velvet Collection») et Diego Martin (« Velvet », « Trois mètres au-dessus du ciel ») dans des papiers à confirmer. On dit que Martín pourrait être le nouveau directeur de Las Encinas.

Les quatre nouveaux étudiants de Las Encinas (Photo: Elite / Netflix)

Par conséquent, le casting de la quatrième saison de « Élite« Est préliminaire comme suit:

Itzan Escamilla comme Samuel García Domínguez

Miguel Bernardeau comme Guzmán Nunier Osuna

Arón Piper comme Ander Muñoz

Omar Ayuso comme Omar Shanaa

Claudia Salas comme Rebeka López de Gallegos

Georgina Amorós comme Cayetana Grajera Pando

Carla Diaz

Manu Rios

Martina Cariddi

Pol Granch

Diego Martin

Andres Velencoso

Ce sera le casting principal de la quatrième saison de « Elite » (Photo: Netflix)

ÉQUIPE CRÉATIVE DE LA SAISON 4 DE « ELITE »

Création: Carlos Montero et Darío Madrona

Production exécutive: Carlos Montero, Diego Betancor et Jaime Vaca

Réalisation: Eduardo Chapero Jackson et Ginesta Guindal

Scénario: Jaime Vaca, David Lorenzo, Almudena Ocaña et Esther Morales

De l’équipe de créateurs, Madrona n’a pas participé aux nouveaux chapitres.

QUAND LA SAISON 4 DE «ELITE» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

La quatrième saison de « Élite« Il n’a pas encore de date de sortie, mais comme les enregistrements ont commencé le 3 août et se sont terminés le 22 décembre, il est possible que de nouveaux épisodes arrivent sur la plateforme de streaming à la mi-2021. Bien entendu, il convient de noter que le tournage a été paralysé quelques jours après la détection d’un éventuel cas de COVID-19 sur le plateau, juste un jour après son retour au travail.

On ne sait pas encore combien de chapitres la quatrième saison comportera du drame juvénile.

Cette année, le prix nous a été décerné par les étudiants de Las Encinas: le tournage de la 4e saison d’Elite est terminé ❤ pic.twitter.com/ov3Mom1u9j – Netflix Espagne (@NetflixES) 22 décembre 2020

« ELITE » AURA LA SAISON 5

Le 25 février 2021, Netflix a confirmé la réalisation d’une cinquième saison de « Elite », qui commencerait à être enregistré, selon Bluper, le même mois, avec la signature de l’actrice argentine Valentina zenere (« Soy Luna ») et le Brésilien André Lamoglia («Juacas»). On ne sait pas encore quels acteurs du quatrième opus continueront d’être actifs dans ce prochain opus, bien qu’Itzan Escamilla et Omar Ayuso aient déjà avancé à Hola, en novembre 2020, que le quatrième serait leur dernière apparition à Las Encinas.

Que se passera-t-il après la cinquième partie? Comme l’a dit Montero à l’époque, «etou je veux faire 20 saisons de ‘Elite’, je veux prendre ma retraite avec ‘Elite’», On ne peut s’attendre qu’à plus de surprises.