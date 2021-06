« Elite » : quels acteurs et personnages ne seront plus dans la saison 5

Bien que la cinquième saison de « Élite« C’était déjà confirmé par Netflix, le géant du streaming n’a pas encore révélé quels acteurs continueront dans les nouveaux épisodes et qui dira au revoir à Las Encinas. Mais la plupart ont encore des problèmes à résoudre, ils sont donc susceptibles de revenir pour un nouvel épisode de la série espagnole.

Pour l’instant, ceux qui reviennent définitivement pour une cinquième saison sont Manu Rios (Patrick), Pol Granch (Phillipe), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana) et Diego Martín (Benjamin Blanco). De plus, la plateforme a annoncé que l’actrice argentine Valentina Zenere et l’acteur brésilien André Lamoglia rejoindraient le casting.

Alors quels acteurs ne seront probablement pas dans la saison de « Élite« ? Parmi eux, Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander) et Omar Shana (Omar).

ITZAN ESCAMILLA (SAMUEL)

En novembre 2020, Itzan Escamilla et Omar Ayuso révélaient dans une interview au magazine Hola que la quatrième serait leur dernière saison. Cela signifie-t-il que l’histoire de Samuel et Ari a pris fin ? Que vont devenir Omar et Ander ? Les deux personnages n’ont pas encore fini l’école, il est donc étrange qu’ils quittent Las Encinas.

Samuel fera-t-il partie de la cinquième saison de « Elite » ? (Photo : Élite / Netflix)

ARN PIPER (ANDER)

Après avoir vaincu un cancer et mis fin à sa relation avec Omar, Arón décide de faire le voyage qu’il a reporté en raison de sa maladie. Bien qu’à la fin de la quatrième saison de « Élite« Il arrange les choses avec le frère de Nadia et préfère rester, son petit ami le convainc de continuer ses plans, alors le fils de l’ancien réalisateur de Las Encinas part faire le tour du monde avec Guzmán.

Ander s’est lancé dans son voyage tant attendu autour du monde (Photo : Netflix)

MIGUEL BERNARDEAU (GUZMN)

Après avoir assassiné Armando avec un pistolet lance-fusées et caché le corps dans le lac avec l’aide de ses amis, Guzmán décide de mettre fin à sa relation avec Ari et d’accompagner son meilleur ami dans une nouvelle aventure.

L’acteur Miguel Bernadeu avait précédemment révélé qu’il était sur le point de ne pas participer à la quatrième saison de la série espagnole de Netflix. « Je n’étais pas convaincu de rester quand j’ai appris que Mina El Hammani (Nadia) et Danna Paola (Lucrecia) partaient parce que mon intrigue était totalement liée à la leur, mais j’ai eu une conversation avec les créateurs. Il faut savoir à quoi il ressemble dans tout ça et ils m’ont dit que Guzmán allait continuer à être pertinent pour l’intrigue », a révélé l’acteur dans une interview au journal El Mundo.