Elite: Netflix a annoncé la fin du tournage de la quatrième saison avec ces photos

Bonne nouvelle pour les fans ‘Elite’! Selon ce qui a été annoncé par les réseaux sociaux du service de streaming Netflix, le tournage de la saison quatre est terminé et est maintenant en post-production pour le publier bientôt. La série espagnole est devenue l’une des plus réussies sur la plateforme, catapultant les carrières d’Ester Expósito, María Pedraza et Arón Piper.

Comme beaucoup d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, ‘Élite’ n’a pas été l’exception à être touchée par la pandémie de Coronavirus, comme cela a retardé le retour du casting, même un cas positif a arrêté les enregistrements pendant un certain temps. Ce sera du passé, car il a déjà été complètement filmé et il ne reste plus qu’à attendre sa sortie.

Des réseaux sociaux de Netflix et ‘Élite’ officiellement signalé la fin du tournage du quatrième opus avec un cadeau pour les fans: « Cela a été une année difficile pour tout le monde. C’est pourquoi nous sommes fiers d’avoir terminé le tournage de la 4ème saison. Voici quelques moments heureux dont nous voulons nous souvenir ». Regarde les photos!

Comme nous le savons déjà, dans cette nouvelle étape, il y aura de nombreux changements dans la distribution. Ils ne seront plus: Danna Paola (Lun), Ester Exposito (Carla), Mine d’El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) et Jorge Lopez (Valerio). Ils sont arrivés pour cette saison: Andrés Velencoso, Diego Martín, Martina Cariddi, Carla Díaz, Manu Ríos et Pol Granch.

La saison 3 a été très surprenante et a ému tous ses adeptes. L’inconnu à partir de maintenant est de savoir comment les créateurs, Carlos Montero et Darío Madrona, les surprendront à nouveau.

+ Quand a lieu la quatrième saison d’Elite première?

Pour le moment, aucune date de lancement exacte n’a été fixée. En principe, il était prévu que sa première aura lieu à la fin de cette année, mais on estime qu’elle aura lieu entre Mars et avril 2021.