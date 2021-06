« Elite » : Mai, la soeur perdue de Nadia et Omar

Dans les premières saisons de « Élite« Il a été mentionné que Nadia et Omar avaient une sœur aînée qui, fatiguée des restrictions de sa culture et de sa famille, s’est révélée et s’est enfuie pour chercher son indépendance, mais la jeune femme n’apparaissait même pas sur sa photo.

Justin « Élite : Histoires courtesFans de la série Netflix ils ont rencontré Mai, qui était jouée par l’actrice Fariba Sheikhan qui avait déjà participé à des séries telles que « The Unit » et « The Secret of Old Bridge ».

Alors que Nadia (Mina El Hammani) est à New York, elle reçoit un appel d’Omar (Omar Ayuso), qui lui annonce que sa sœur Mai va se marier, elle doit donc retourner en Espagne pour la cérémonie. Bien qu’elle souhaite passer du temps avec sa famille, la jeune femme craint que ses retrouvailles avec Guzmán (Miguel Bernardeau) ne la fassent abandonner ses études aux États-Unis.

Mai a quitté sa famille pour rechercher son indépendance (Photo: Netflix)

Malgré tes doutes, Nadia Il revient et retrouve Mai, mais même si c’est un moment émouvant, l’ancienne élève de Las Encinas précise qu’elle n’a pas pardonné à sa sœur d’avoir abandonné sa famille.

Dans un autre moment, Mai explique que même si elle croit que l’amour n’est pas infini et a une certaine durée, elle sait qu’il a une grande valeur.

Au mariage de sa sœur, Nadia avoue qu’elle n’est pas sûre de vouloir toujours avoir une relation avec Guzmán et craint que le voir ne confirme ses craintes. Alors Mai l’encourage à être courageuse et à l’affronter afin qu’ils sachent tous les deux la vérité.

Grâce aux conseils de sa sœur aînée, Nadia surprend Guzmán dans un bar et il est comblé de bonheur de la voir. Le couple accepte de prendre un verre, de regarder le coucher de soleil ensemble et de s’embrasser.