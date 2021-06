« Elite » : la vraie raison de la démission de plusieurs acteurs après la saison 3

« Élite« D’abord créé sur Netflix en 2018 et a suivi les étudiants de Las Encinas, une école pour riches qui doit admettre trois étudiants boursiers après l’effondrement de sa propre école. Au cours des trois premières saisons, les personnages se retrouvent impliqués dans de multiples mystères de meurtre, tout en faisant face à des tribulations typiques du lycée.

Saison 3 de « Élite« Créé en Mars 2020 et traqué le mystère de qui a tué le tueur accidentel Polo (Álvaro Rico). L’émission a été renouvelée pour une quatrième saison quelques mois plus tard, ce qui a prolongé sa production jusqu’à 2021 pour la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Bien qu’il ait été initialement dit que la série tournerait pour se concentrer sur un nouveau casting après la saison 3, les nouvelles de la quatrième saison ont également confirmé les retours de Itzan Escamilla (Samuel), Michel Bernardeau (Guzman), Aron Julio (Ander), Omar Ayuso. (Omar), Claudia Salas (Rébecca) et Georgina Amorós (Cayétane).

Malheureusement, d’autres acteurs qui se sont fait un nom dans la série pour les saisons précédentes de « ÉliteIls ne reviendront pas pour les nouveaux épisodes. Bien que beaucoup aient théorisé qu’il s’agissait d’un licenciement massif, la réalité est qu’ils ont eux-mêmes démissionné, comme l’a avoué leur créateur Carlos Montero.

LA VÉRITÉ DERRIÈRE LA DÉMISSION DE PLUSIEURS ACTEURS APRÈS LA SAISON 3 DE « ELITE »

« Elite » introduira de nouveaux personnages dans sa quatrième saison, mais il abandonnera les anciens acteurs (Photo: Netflix)

Comme vous vous en souvenez, le compte officiel de Instagram de « Élite« A fait l’annonce en vidéo lors de la 2020 qui mettait en vedette de nombreux membres de la distribution des saisons passées, racontant à tous les fans aussi enthousiastes qu’eux le renouvellement de la série.

Auparavant, il avait été signalé que la série allait suivre l’exemple d’autres drames pour adolescents notables tels que « Peaux« Et mettre à jour complètement l’ensemble du casting, donc c’est agréable de voir beaucoup de visages familiers … mais cela ne voulait pas dire que tout le monde y retournerait Las Encinas dans la quatrième partie.

Malheureusement, les noms des acteurs et de leurs personnages respectifs ont été confirmés que nous ne verrons pas lors des nouveaux chapitres de la série. Parmi eux se trouvent Mina El Hammani (Nadia), Danna Paola Lucrecia (Lu), Ester Exposito (Carla), lvaro Rico (Polo) Oui Jorge López (Valerio).

Maintenant, cela n’a vraiment surpris personne, car tous ceux qui ont regardé les trois premières saisons de la série savaient que ses arcs narratifs étaient pratiquement terminés et complets. Il y avait des rumeurs d’un licenciement massif pour renouveler le casting, mais le direct Carlos Montero a clarifié les doutes lors d’une récente conférence de presse :

Omar Ayuso (Omar) et Arón Piper (Ander) dans une scène de la quatrième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

« Nous avons un casting fantastique des nouveaux. Ils l’ont eu très difficile car ils sont arrivés avec des acteurs très consolidés et ce n’était pas facile du tout. Et pourtant, dès le début, vous en tombez amoureux. Je dis toujours que tous les gens de Twitter qui nous détestent parce que nous avons tué ou renvoyé d’autres personnages – que nous ne les avons pas renvoyés, ils sont partis – je pense que deux jours plus tard, ils vont se sentir mal parce qu’ils vont tomber en amour beaucoup de nouveaus ».

Alors oui, les vieux acteurs de « ÉliteIls ont décidé de quitter la série pour poursuivre d’autres projets tout en passant le relais aux personnages suivants de la franchise. Pourtant, les fans pourront les voir une dernière fois dans le nouveau « Élite : Histoires courtes”, Où ils fermeront une fois pour toutes les histoires qu’ils ont laissées inachevées dans la troisième saison de la série.