Elite : entre voyages et morts, ce sont les personnages qui ont quitté la série Netflix

La cinquième saison de Élite c’est un fait. Ce sera le 8 avril prochain lorsque les nouveaux épisodes de la série espagnole arriveront sur Netflix. A cette occasion, comme cela s’est produit dans la quatrième partie, il y aura de nouveaux personnages prêts à tout. Une fois de plus à Las Encinas, ils se préparent à recevoir deux étudiants qui mettront en échec le peu de stabilité émotionnelle que les étudiants déjà connus ont atteint.

Dans la quatrième saison de Élite, dont la première a eu lieu l’année dernière, les vétérans Samu, Omar, Ander, Rebeka, Cayetana et Guzmán ont accueilli les frères Blanco : Ari, Mencía et Patrick. A leur arrivée, les anciens élèves avaient des sentiments mitigés, car ce trio n’était pas seulement les enfants du nouveau directeur de l’école, mais était aussi entré dans leur vie pour tout changer.

Cependant, la révolution générée par les frères Blanco à Las Encinas a sauvé les personnages qui ont disparu de l’histoire avant la saison quatre. Eh bien, dans les trois premières éditions, il y avait des personnages emblématiques qui ont marqué le chemin que la série a pris aujourd’hui, mais qui, en raison de voyages ou même de décès, ont laissé leur participation derrière eux. Vous ne vous souvenez pas d’eux ? Vérifiez cette liste!

+ Les acteurs Elite qui ont quitté la série Netflix :

Maria Pedraza – Marine:

Dans la première saison, María Pedraza a donné vie à Marina, la sœur cadette de Guzmán et qui a commencé cette histoire dramatique et à suspense qui a captivé tous les étudiants de Las Encinas. La jeune femme est apparue morte à l’école, mais on a immédiatement su que ce n’était pas une mort normale, mais qu’elle avait été assassinée et la police n’a jamais réussi à attraper le vrai coupable jusqu’à la fin de la deuxième partie.

Jaime Lorente – Nano :

L’acteur Jaime Lorente est venu dans la série pour jouer Nano, le frère de Samu (Itzan Escamilla), mais son personnage a dû faire face à deux problèmes. Le premier? Être injustement accusé du meurtre de Marina, ce qui l’a conduit à fuir l’Espagne, mais une fois l’affaire résolue, il a décidé de ne pas retourner dans le pays qui lui avait tourné le dos.

Alvaro Rico – Polo:

C’était dans la troisième saison que Polo a été découvert comme le véritable meurtrier de Marina. A tel point que tous les étudiants de Las Encinas se sont retournés contre lui et l’ont exclu. Mais, une rencontre lors d’une fête s’est terminée par sa mort par Lucrecia (Danna Paola), qui l’a fait involontairement. Pour cette raison, ses amis l’ont défendue devant les autorités et elle n’a purgé aucune peine.

Danna Paola – Lucrèce :

Le personnage de Lu était l’un des plus aimés de toute la série, mais la troisième saison était sa dernière étape dans Élite. Eh bien, le personnage a terminé ses études et a décidé d’aller étudier à New York pour continuer sa vie, laissant derrière lui le passé et la douleur en Espagne.

Mina El Hammani – Nadia :

Il était l’un des personnages les plus impressionnants des trois premières saisons. L’actrice Mina El Hammani est venue à Las Encinas pour une bourse qui lui a fait subir des abus de la part de ses pairs, jusqu’à ce qu’elle finisse par les captiver. En fait, elle a fini par tomber amoureuse de Guzmán, avec qui elle a eu une relation jusqu’à la troisième saison, lorsqu’elle a décidé d’aller étudier à New York. Et, bien qu’ils aient essayé de poursuivre leur amour à distance, dans les Histoires brèves avant la quatrième partie, ils ont mis fin à leur relation.

Miguel Bernardeau-Guzman :

Cela faisait partie de Élite de la première saison mais a décidé de dire au revoir définitivement dans la quatrième partie. Après avoir perdu sa sœur, vu son père en prison, se séparer de sa petite amie Nadia et après Ari, et s’être éloigné de sa mère, le jeune homme a décidé de quitter complètement l’Espagne. A tel point que dans le dernier épisode de l’édition précédente, il est parti en voyage avec son ami, Ander.

Aron Piper Ander :

C’est l’un des personnages qui a le plus souffert dans la série. Non seulement il a vu comment ses parents se sont séparés, mais il a également traversé une crise de genre lorsqu’il a découvert ses véritables préférences sexuelles. De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a également lutté contre le cancer. C’est pourquoi, après avoir surmonté toutes les adversités que la vie lui a imposées, il a décidé de se plonger dans une grande aventure avec son meilleur ami, Guzmán.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂