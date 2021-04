Elite Dangerous: Odyssey Impressions pour PC

Piloter un navire peut être fatigant et nous pouvons maintenant l’explorer à pied. Voici ce qu’il pense de ces impressions d’Elite Dangerous: Odyssey.

Cela semble incroyable, mais bien que cela fasse plus de six ans qu’Elite: Dangerous a débarqué sur PC et Xbox One, le jeu de Frontier Development continue d’être mis à jour. Maintenant, nous allons vous dire, à travers notre Elite Dangerous: impressions OdysseyQue pense-t-on du passage du navire à l’exploration.

C’est vrai, Elite Dangerous est prêt pour la prochaine grande étape: nous permettre de descendre du navire et de poser le pied à la surface de n’importe quel corps céleste. Sous le nom d’Elite Dangerous: Odyssey, cette nouvelle extension promet d’être la plus grande et la plus révolutionnaire de tout ce qui est arrivé au jeu Frontier.

Le cockpit du navire s’ouvre pour élargir l’exploration

Elite Dangerous: Odyssey nous permet, pour la première fois, de descendre de notre vaisseau spatial. Oui, nous parlons de cette cabane dans laquelle nous avons passé tant d’heures entassées à explorer le cosmos. Voir le navire de nos propres yeux, de l’extérieur, semble même étrange.

Des planètes auparavant impossibles à accéder, telles que celles avec des atmosphères sombres ou claires, peuvent maintenant être explorées librement. Cela change totalement le paradigme sur lequel était basée l’expérience du jeu vidéo.

Bien sûr, cela reste fidèle au style de simulateur d’Elite Dangerous. Vous pouvez vous attendre à ce que les visites sur les planètes soient des expériences qui nécessitent une planification; Ce n’est pas aussi simple que de monter sur un bateau et de voler de planète en planète.

L’atmosphère, la pression, la température, la gravité … Ces aspects doivent être pris en compte avant de débarquer si l’on ne veut pas mourir d’hypothermie ou manquer d’oxygène au bout de quelques minutes.

Un cosmos sec mais réaliste

Concernant l’aspect visuel des planètes, on peut dire qu’une vision est trop réaliste par rapport à ce à quoi le genre nous a habitués. Nous allons recourir à la «concurrence» pour qu’elle soit facilement comprise. Si les stars de No Man’s Sky sont des mondes exubérants pleins de couleurs et de créatures impossibles, Elite Dangerous: Odyssey opte pour des scénarios plus sobres.

Cela ne veut pas dire qu’ils sont mauvais ou qu’ils sont dénués de beauté, bien au contraire. Sortir du navire pour la première fois et admirer ce paysage familier mais extraterrestre est toute une expérience.

Bien sûr, cela s’applique également à la faune, car nous pouvons rencontrer des organismes qui maintiennent une identité visuelle terrestre, mais avec des touches d’un autre monde. L’exploration et la découverte ont toujours été au cœur d’Elite Dangerous, ce à quoi Odyssey s’applique également.

Nous sommes invités à explorer les planètes et à examiner les formes de vie que nous rencontrons à l’aide du nouvel outil d’échantillonnage. Cet outil sert à la fois à ajouter une nouvelle entrée dans le codex et à extraire des échantillons de tissu génétique, que nous pourrons plus tard échanger contre des récompenses dans les spatioports.

Combinaisons d’astronautes selon la profession

Un autre aspect qui a été transféré de l’expérience spatiale à l’expérience terrestre se trouve dans les rôles. Il existe quatre combinaisons de reconnaissance différentes, et chacune a des forces et des faiblesses basées sur les mêmes rôles que nous pouvons jouer en tant que pilotes. Ce sont des passeurs, des mineurs, des meurtriers, des explorateurs, des pirates …

Compte tenu de cela, il est important de savoir quelle tenue porter pour chaque situation. Même ainsi, il y aura des planètes avec des conditions inhospitalières où vous pourrez atterrir, mais pas débarquer.

Le jeu commence dans un port spatial, où nous pouvons choisir parmi une grande variété de missions, acheter et vendre des armes, etc. L’un des ajouts les plus notables est l’aéroport, un comptoir à partir duquel nous pouvons acheter des billets pour voyager dans différentes parties de la galaxie pour un petit prix sans avoir à se soucier de quoi que ce soit.

Sur les planètes, nous trouverons également des colonies. L’intérêt de ces lieux est qu’ils offrent un écosystème qui n’est pas fermé aux interactions des joueurs. Autrement dit, si nous voyons des objets qui nous intéressent, nous pouvons les voler … Quelque chose qui a bien sûr des conséquences.

De manière générale, dans Odyssey, vous pouvez voir les fondations d’un jeu de survie quelque peu traditionnel, quelque chose comme les mécanismes d’artisanat et de construction de Fallout 4, mais dans l’espace. Cependant, il est à noter qu’il reste encore du travail à faire ici.

Amis ou ennemis

Tant dans les spatioports que dans les colonies, nous rencontrons des PNJ avec lesquels nous pouvons interagir et qui réagissent à notre présence. Si nous nous approchons trop près, ils peuvent nous demander de faire un petit zoom arrière. Et si l’un des soldats qui patrouillent nous demande de rester immobiles pendant qu’il nous scanne, c’est une bonne idée de les écouter …

Si c’est une faction qui nous considère comme des ennemis, nous ferions mieux de sortir le pistolet et de commencer à tirer. Dans Elite Dangerous: Odyssey, il existe trois catégories d’armes, chacune associée à l’un des fabricants fictifs de l’univers.

Parmi les types de nous pouvons trouver les habituels: pistolets, fusils d’assaut, fusils de chasse, lance-missiles, divers types de grenades … Et ils peuvent être modifiés en connectant différents appareils.

Si nous devons souligner quelque chose sur les armes, c’est sans aucun doute la conception sonore. Elite Dangerous s’est toujours démarqué dans cette section, et les différents sons de tir, de rechargement et d’autres actions de chaque arme dans Odyssey sont également de la plus haute qualité. Vous ne vous lasserez pas de les écouter.

Dans l’alpha, nous avions un large assortiment de missions au choix pour mettre les mécanismes de tir à l’épreuve: assaut, assassinat, prise de colonies, collecte de données … Et cela sans oublier qu’il peut y avoir des situations de combat dans lesquelles les joueurs convergent. à pied.

Une extension conçue pour les connaisseurs du jeu original

Même ainsi et comme nous l’avons dit il y a un instant, il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment en ce qui concerne les animations. Pour le moment, ils remplissent leur mission, mais il est courant de croiser des PNJ qui ne bougent pas la bouche lorsqu’ils parlent, par exemple.

Nous avons également remarqué qu’il existe une différence d’environnement significative entre les ports spatiaux et les colonies; les premiers parviennent à créer l’illusion d’être à cet endroit, tandis que les colonies manquent de vie.

D’autre part, et bien que cela soit évident, Odyssey s’adresse à ceux qui connaissent déjà Elite Dangerous. Si vous avez l’intention d’entrer à nouveau dans l’attente d’une action directe, vous allez trouver un monde de termes inconnus et vous ne pourrez probablement même pas quitter le port spatial.

Une connaissance préalable d’Elite Dangerous est requise pour profiter d’Odyssey. Cela étant dit, cela ne ferait pas de mal d’être un peu plus accessible aux nouveaux joueurs à cet égard.

Mais nous ne pouvons pas oublier que nous sommes confrontés à un alpha, donc ces types de problèmes sont tout à fait compréhensibles. Et quelque chose de très important à garder à l’esprit: Frontier a passé toutes ces années à jouer à un jeu de simulation de vol spatial.

Avec Odyssey, ils développent quelque chose qui appartient pratiquement à un autre genre au sein d’Elite Dangerous. C’est un exploit, surtout compte tenu des bons sentiments laissés par l’alpha.